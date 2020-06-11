На Кубани объявили об открытии гостиниц до 50 номеров

Сегодня на заседании регионального оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что с 12 июня в Краснодарском крае откроются гостиницы до 50 номеров, но с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Это решение, о котором сообщил телеграм-канал администрации Кубани, стало одним из целого ряда смягчений режима карантина по коронавирусу, действующего в регионе с конца марта. Как уже рассказывала "РГ", среди других - отмена "красных пропусков" для передвижения между городами и районами, разрешения проводить деловые мероприятия численностью до 50 человек, открытие для посещения по предварительной записи музеев, возобновление репетиций в театрах, проведение тренировок профессиональными спортивными командами.

Что касается, разрешения деятельности мини-гостиниц, то, по мнению экспертов, оно особенно важно для курортных территорий южного региона. На Кубань сейчас хлынули потоки отдыхающих, но отели продолжали оставаться закрытыми, а теперь многие из них смогут принимать туристов.

Кроме того, сегодня было заявлено, что с 13 июня в крае открываются непродовольственные рынки на открытом воздухе. А с 15 июня разрешается работа торговых центров площадью до трех тысяч квадратных метров. При этом подчеркивается, что откроются только магазины, а фудкорты и развлечения остаются закрытыми.