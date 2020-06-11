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11.06.2020 14:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На въездах в Севастополь установили модули для тестов на COVID-19

Текст: Юлия Крымова
На въездах в Севастополь со стороны Симферополя, Ялты и Евпатории появились медицинские модули, в которых проводится тестирование гостей города, приезжающих из других регионов.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Это просторные палатки площадью около 40 квадратных метров, оснащенные кондиционерами. Их установили для комфорта медиков и сдающих тесты, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Модули установлены на блокпостах в районе поселков Верхнесадовое, Андреевка и мыса Сарыч.

- Чтобы процесс тестирования проходил с соблюдением всех норм безопасности, были закуплены новые медицинские модули, - сообщил и. о. главного врача горбольницы № 1 Андрей Коситченков. - До этого медикам приходилось работать в палатках Центра медицины катастроф.

В каждом модуле установлен холодильник для хранения биоматериала, создан запас расходных материалов для забора проб. Кроме того, блоки оснащены компьютерами и оргтехникой, чтобы вносить сведения в базу и направлять пробы на анализ.

После снятия ограничений на въезд в Севастополь палатки используют для оказания помощи жителям отдаленных районов, а также на выездных мероприятиях.

Напомним, с 1 июня на въездах в Севастополь, а также на железнодорожном вокзале проводят экспресс-тестирование на COVID-19 . Тесты должны сдавать все, кто приезжает из регионов за пределами Крымского полуострова не по работе или экстренной необходимости. К ним относятся люди, владеющие жильем или нежилыми помещениями (дачными домами, апартаментами, эллингами) в Севастополе, а также члены их семей.

С 15 июня отели города-героя предполагается открыть для крымчан и жителей других субъектов РФ.

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