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11.06.2020 11:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Текст: Евгений Гайва
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Поезда "Таврия" пойдут с конца июня в Симферополь из Кисловодска и Екатеринбурга, а также в Евпаторию из Санкт-Петербурга и обратно. Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.

Фото: iStock
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Запустит поезда компания "Гранд сервис экспресс", которая является оператором железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту. Поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю, уточнили в Минтрансе.

По данным компании "Гранд сервис экспресс", поезд из Симферополя в Екатеринбург будет курсировать раз в неделю. Он будет проходить через Казань, Саранск, Пензу и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня. На обратном пути поезд будет проходить через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Из Симферополя в Кисловодск первый состав отправится 29 июня и проследует через Минеральные воды, Армавир, Краснодар. Он будет ходить два раза в неделю.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Поезд Санкт-Петербург - Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый состав отправится с Московского вокзала 1 июля.

Постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом было открыто в декабре 2019 года. Поезда пошли из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезда курсируют ежедневно.

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