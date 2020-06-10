Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 11 июня начинает продажу билетов на новые поезда дальнего следования в Крым. Об этом сообщила пресс-служба компании. Уже с конца июня первые поезда отправятся на полуостров из Кисловодска и Екатеринбурга. Также запускается поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

- С учетом запланированного поэтапного снятия ограничений, ранее введенных для борьбы с коронавирусом, и для расширения географии железнодорожных перевозок в Крым проработаны маршруты и расписание новых направлений, - рассказал гендиректор компании Александр Ганов. - В составе поездов будут купейные и плацкартные вагоны. В них будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

Первый поезд № 75/76 Симферополь - Екатеринбург отправится из столицы Крыма 28 июня и будет курсировать раз в неделю через Казань, Саранск, Пензу и Балашов.

Поезд № 141/142 Екатеринбург - Симферополь отправится из столицы Уральского федерального округа 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля. Он будет курсировать один раз в неделю и следовать через Челябинск, Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Поезд № 525/526 Симферополь - Кисловодск будет курсировать два раза в неделю через Минеральные воды, Армавир и Краснодар. Первый состав сформируют 29 июня в Симферополе, а первый поезд из Кисловодска на полуостров прибудет 2 июля.

Поезд № 179/180 Санкт-Петербург - Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России. Это Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.

Напомним, с декабря 2019 года открыто железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой и Симферополем, Санкт-Петербургом и Севастополем. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С 23 декабря 2019 года поезда "Таврия" перевезли более 215 тысяч пассажиров.

Приобрести билеты можно на официальном сайте grandtrain.ru и с помощью мобильного приложения "ГСЭ Билеты", а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.