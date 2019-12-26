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26.12.2019 09:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.

Около трех часов ночи поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, и для последнего такой проезд стал еще одним испытанием. Ведь вагоны в поезде № 27 - двухэтажные, а значит, их высота, вес и вместимость больше обычных. На первый рейс из столицы на полуостров было куплено 973 билета. Для сравнения, в приехавшем накануне поезде Санкт-Петербург-Севастополь было 530 пассажиров.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Пассажиров из столицы поприветствовали руководители республики и духовой оркестр. Еще накануне прибытия состава стало известно, что для душевной встречи пассажиров руководство КЖД выбрало песню "Мой Симферополь - ворота Крыма". Она была написана в 1984 году к 200-летию крымской столицы. С этого времени она хорошо знакома пассажирам прибывающих в Симферополь поездов.

Сотни симферопольцев с флажками России пришли на вокзал вовсе не для того, что встретить кого-то конкретно из пассажиров поезда, а просто стать свидетелями этого исторического события - восстановления железнодорожного сообщения столицы Крыма с материком и первого в истории прибытия в Крым двухэтажного пассажирского состава.

Сразу после встречи гостей российские силачи приступили к установке рекорда России по буксировке железнодорожного состава. Спортсмены из Севастополя и Ростова посвятили акцию открытию железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Для установки рекорда атлеты выбрали соответствующий логотип: поезд с надписью "соединяя берега", который словно втягивают в Крым три спортсмена. Стоит отметить, что во время репетиции атлеты сдвинули состав общим весом более 800 тонн - 10 вагонов каждый весом около 50 тонн и два электровоза общим весом более 300 тонн. Сегодня же общий вес составов увеличен до 1000 тонн.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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- Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту - долгожданное и важное событие, которое хочется выделить и отметить, - говорит Михаил Паллер, член президиума Ассоциации российских силачей, организатор и ответственный за регистрацию уникального достижения "Рекорд России". - Мы искренне приветствуем это событие и дарим этот рекорд всем соотечественникам. Символично, что в установлении рекорда участвуют спортсмены из Севастополя и Ростова, как бы соединяя полуостров с континентом.

Вокзал Симферополя готовился к прибытию первого московского поезда несколько месяцев. По необходимости была заменена изношенная тротуарная плитка, обновлены навесы из поликарбоната на платформах, установлены светильники, уложена ярко-желтая тактильная плитка, огорожена зона транспортной безопасности. В знаменитом итальянском дворике вновь заработал фонтан с голубями, красиво подсвечены архитектурные элементы зданий.

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