В Крыму продлили арест обвиняемым в подготовке теракта школьникам

Киевский районный суд Симферополя продлил до 18 августа содержание под стражей двум несовершеннолетним крымчанам, которым предъявлено обвинение в подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Защитники и законные представители одного обвиняемого просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и изменить меру пресечения на более мягкую. Но учитывая, что обстоятельства, ставшие основанием для заключения юношей под стражу, не изменились, суд счел невозможным смягчение меры пресечения.

Как сообщалось, двум несовершеннолетним жителям Керчи - учащемуся одной из школ и морского колледжа - предъявлено обвинение в подготовке к совершению терактов группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 и пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, они разработали план вооруженных нападений на два учебных местных заведения, изучив предварительно в интернете инструкции изготовления самодельных взрывных устройств и схемы зданий школ.

Сотрудники УФСБ России по РК изъяли у юношей самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленные ими через интернет, компоненты для их изготовления, а также пистолет.