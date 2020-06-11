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11.06.2020 14:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Симферополе рассказали о проекте профессионального скейт-парка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Администрация Симферополя познакомила горожан с деталями проекта нового скейт-парка, который предполагается построить на участке улицы Киевской, в районе Центрального автовокзала.
Фото: Мария Орлова/РГ Фото: Мария Орлова/РГ
Фото: Мария Орлова/РГ

Как заверил начальник управления информационной политики мэрии Андрей Черниченко, живущие рядом с будущим спортивным объектом симферопольцы напрасно опасаются, что скейтодром станет источником шума.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Шумовая нагрузка будет в пределах установленных норм, иначе проект не пройдет экспертизу, - отметил Черниченко. - Звуковой фон от спортивного объекта не будет превышать уровень шума от автомобилей на близлежащих улицах. А сохранение зеленой зоны между элементами площадки и пешеходной зоной набережной поможет снизить шум и обеспечит комфорт жителей близлежащих домов.

Черниченко также пояснил, что при выборе места расположения скейт-парка учитывались несколько важных факторов, среди которых, конечно же, транспортная доступность и безопасность. Поскольку территорию у автовокзала, набережной и гостиницы "Москва" постоянно патрулирует полиция, общественный порядок там гарантирован. А вот уровень благоустройства этой многолюдной территории оставляет желать лучшего, и проект скейт-парка решит эту проблему.

- Реализация проекта предполагает сохранение зеленых насаждений, обустройство пешеходных дорожек и размещение уличной мебели, - пояснил Черниченко. - Планируется также высадка новых деревьев и кустарников. То есть по сути это будет зеленая зона, в которой по-прежнему смогут отдыхать горожане и заниматься спортсмены. Предварительно на странице администрации Симферополя в соцсети "ВКонтакте" проводилось открытое обсуждение и голосование для отбора проекта. Успешная его реализация позволит создать единственный во всем Крыму профессиональный скейт-парк, который, уверен, станет гордостью нашего города.

Фото: Пресс-центр тренировочного центра "Крымский"
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Ранее о планах создания скейт-парка рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко. По ее словам, спортивный кластер и скейтодром будет располагаться между гостиницей "Москва" и автовокзалом, и построят его с учетом всех пожеланий представителей этого вида спорта.

Существующий в Симферополе скейтодром возле Дворца пионеров морально устарел, а его площадь слишком мала для занятий этим экстремальным видом спорта. Пока что единственный на полуострове профессиональный скейтодром силами местных спортсменов и меценатов создан в 2018 году в Красноперекопске, где сейчас регулярно проводятся республиканские соревнования по скейтбордингу и BMX. Еще один большой скейт-парк планируется построить в Ялте в недавно реконструированном Пионерском парке. Его проект сейчас разрабатывается.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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