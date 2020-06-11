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11.06.2020 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Кубани осудили за посаженного на цепь маленького сына

Текст: Ирина Белова
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда пересмотрела уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя Валентина Матвиенко, посадившего на цепь сына, вынесенное Белореченским районным судом 27 марта этого года, ввиду мягкости наказания. Тогда обвиняемого приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в пять тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

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Он признан виновным в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним по статье 156 УК РФ.

"РГ" писала об этом резонансном деле. Напомним, 18 июля прошлого года в селе Великовечном Белореченского района 46-летний мужчина в сарае посадил на цепь родного сына, а сам с четырехлетним ребенком и беременной женой уехал на роды в перинатальный центр Краснодара. Ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся работникам соседнего с домом магазина, которые вызвали правоохранителей. Шея мальчика была обмотана цепью, на которой висел замок.

"Кроме того, было установлено, что обвиняемый жестоко и грубо обращался со своим сыном, заведомо зная, что тот в силу своего малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, не предоставлял ребенку полноценного воспитания и родительского внимания", - уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В результате суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и 100 тысячам штрафа. Приговор вступил в законную силу.

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