Это чрезвычайное происшествие в небольшом и тихом селе Великовечном Белореченского района поразило не только жителей края. 46-летний местный житель Валентин Матвиенко - якобы в наказание за провинность - посадил на привязь в сарай во дворе частного дома на улице Свободы своего десятилетнего сына Тихона.

Металлическая цепь с замком была обмотана вокруг шеи ребенка. Чтобы снять оковы, даже пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Парадоксально, но теперь у родной матери появился шанс забрать к себе сына.

Наказание заточением?

Инцидент произошел еще 18 июля, но широкий общественный резонанс он вызвал через несколько дней, когда информация о жутком случае попала в соцсети и СМИ. К счастью, мальчику удалось спастись. Когда отец с четырехлетним сыном и беременной мачехой уехали на роды в перинатальный центр Краснодара, ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся работникам соседнего с домом магазина.

Когда корреспондент "РГ" позвонила в магазин, чтобы узнать о впечатлениях сотрудников о встрече, у них просто не нашлось слов. Как выяснилось, мальчик пришел к ним с замком на цепи, обмотанной вокруг шеи. Когда ребенок снял куртку, они обомлели: такого никогда не видели.

Шокированные увиденным, сотрудники магазина вызвали полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Белореченский следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"). Расследование продолжается.

"Это небыстрый процесс", - признались в прокуратуре. Исходя из санкций, подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет. Валентин Матвиенко на данный момент не задержан.

Фигурант уголовного дела в свое оправдание рассказал, что, мол, посадил сына на цепь за воровство. Причем признался, что так наказывал мальчика не единожды.

Скрытный сосед

- Я лично с Матвиенко незнаком, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Совета Великовечненского сельского поселения Владимир Зверков, - но знаю, что он предприниматель, живет в Великовечном рядом с местной церковью. Его сын Тихон, с которым произошел этот случай, учится не у нас в селе, а в школе города Белореченска.

Местные жители оказались словоохотливее и вспомнили, что Валентин Матвиенко, которого характеризовали как достаточно скрытного человека, переехал в Великовечное из иркутского города Усть-Илимска со своими приемными родителями. Его приемная мама умерла, а отцу пришлось отправиться в дом престарелых.

Отец признался, что посадил сына на цепь за воровство, причем так наказывал мальчика и раньше

Сейчас вместе с новой супругой Валентин Матвиенко занимается коммерческой деятельностью.

Как рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, с 2011 года родители мальчика находятся в разводе, семья не состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений как неблагополучная.

Эту информацию нам подтвердили и в пресс-службе аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, добавив, что детский омбудсмен страны Анна Кузнецова находится на связи со своей коллегой в Краснодарском крае.

Старая новая семья

Родная мама Тихона Виктория Пономарчук сейчас живет в станице Кубанской Апшеронского района, в 25 километрах от села Великовечного. У нее другая семья - полторы недели назад женщина родила четвертого ребенка, тоже мальчика. Теперь у нее три сына, которым десять лет, три года и новорожденный, а также дочь - ей пять. Второй муж погиб в автокатастрофе, у них двое детей. Теперь Виктория Пономарчук живет с третьим супругом, который, признается, рад большой семье и четверым детям.

Тихон жил с мамой до четырех лет. Несмотря на то, что суд в 2013 году после развода родителей определил место проживания ребенка с мамой, в 2016-м году по настоянию отца принял решение уже в его пользу. Родная мать не стала оспаривать вердикт, оставив мальчика с отцом, конечно же, с его согласия.

- Я не скажу, что у них были хорошие отношения, - объяснила корреспонденту "РГ" Виктория Пономарчук. - Мы с первым мужем прожили год. Ранее у него были серьезные проблемы с законом, он сидел в тюрьме. Потом работал помощником депутата в администрации Белореченска. Когда выяснилось, что у него за плечами срок, пришлось оставить работу.

В разговоре Виктория Пономарчук ни разу не оскорбила бывшего мужа.

"Ну как родной отец мог так поступить с сыном?.. Он запрещал нам общаться. Мы не могли поговорить даже по телефону. У меня нет контактов отца ребенка, я не могла узнать, как живет мой сын в другой семье".

Теперь они могут видеться. Виктория Пономарчук уже навещала Тихона в Апшеронском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, куда его доставили после осмотра врачей по ее заявлению из детского отделения городской больницы. Она намерена забрать Тихона к себе в новую семью и добиться лишения отца родительских прав.

- Маму неделю назад выписали из роддома, она навещала сына в четверг и субботу, а в воскресенье по телефону изъявила желание скорее забрать сына к себе. Но мы рекомендовали ей хотя бы еще не неделю оставить мальчика у нас, - пояснила директор Апшеронского социально-реабилитационного центра Наталья Мельникова.- Тихон хорошо себя чувствует, у него прекрасное настроение, он общителен, очень увлечен футболом.

По словам Мельниковой, когда Тихона доставили в Апшеронский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, на теле не было никаких повреждений - ни гематом, ни ссадин, ни царапин.

Отсутствие следов избиения подтверждает и детский омбудсмен Кубани. По ее словам, ребенка сразу осмотрели травматолог и педиатр. Мальчику оказали первую психологическую помощь. Говоря официальным языком, "он контактен и адаптирован в детском коллективе".

Комментарий

Юлия Графова, адвокат, психолог, руководитель семейного центра юридической и психологической поддержки Psychograf:

- Неизвестно, насколько такие случаи часто встречаются, потому что они редко афишируются. Их сложно выявить. Говорить о насилии в семье всегда трудно. В поведении отца усматривается опыт детства, ведь, как известно, все мы родом из него. Вероятнее всего, на отношения с сыном повлияла проекция из прошлого отца. По каким-то причинам он жил без родных родителей и чувствовал себя чужим в своей семье. Он чужой и в своей семье, по крайней мере, по отношению к сыну.

Есть вероятность, что отец ассоциирует ребенка с первой женой, родной матерью сына, и перекладывает отношение к ней на свое поведение с мальчиком. Таким образом он хотел сделать ей больно. Если в семье происходит физическое или психологическое насилие, надо обязательно задуматься и сделать вывод, почему человек так себя ведет.

Доктора спасают Аишу

За печальной историей семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, о которой рассказывала наша газета ("Аиша вернулась из ада", "РГ-Неделя" от 17.07.2019), также следит вся страна. Попав на воспитание к родной тете по отцовской линии, ребенок чуть не погиб из-за систематических жестоких истязаний. В больнице у девочки были зафиксированы многочисленные синяки, ушибы, ожоги, порезы и гангрена правой руки.

Как стало известно, Аиша еще будет долго находиться на лечении в НИИ детской травматологии и хирургии Леонида Рошаля. Сейчас ее готовят к экономной ампутации правой руки.

Увы, родители Аиши давно не интересуются судьбой дочери, хотя живы и здоровы - они устраивают личную жизнь после развода. Девочке найдут приемную семью.

Алена Ларина, Магас