Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает организационно правовые основы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее - федеральный регистр сведений о населении), в том числе сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты указанных сведений, а также обеспечения актуальности и достоверности иных содержащих сведения о населении Российской Федерации государственных информационных ресурсов и муниципальных информационных ресурсов.

Статья 2. Федеральный регистр сведений о населении

Федеральный регистр сведений о населении представляет собой совокупность сведений о населении Российской Федерации, сформированных в соответствии с настоящим Федеральным законом на основе сведений о гражданах Российской Федерации, об иностранных гражданах и лицах без гражданства, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Федерального закона, которые содержатся в государственных информационных системах органов государственной власти Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Статья 3. Принципы функционирования и ведения федерального регистра сведений о населении

Организация функционирования федерального регистра сведений о населении основывается на принципах:

1) законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности содержащихся в федеральном регистре сведений о населении персональных данных;

2) непрерывности ведения федерального регистра сведений о населении;

3) полноты, актуальности и достоверности сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении;

4) применения унифицированного формата записи в федеральном регистре сведений о населении при его формировании, ведении и предоставлении сведений из федерального регистра сведений о населении.

Статья 4. Цели формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, использования содержащихся в нем сведений

1. Целью формирования и ведения федерального регистра сведений о населении является создание системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность.

2. Сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, используются в целях:

1) совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме;

2) реализации государственной политики в сфере социально- экономического развития, защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;

3) обеспечения актуальности и достоверности информационных ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, содержащих сведения о населении Российской Федерации (за исключением информационных ресурсов, сведения которых используются в соответствии с настоящим Федеральным законом для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении) (далее - иные государственные и муниципальные информационные ресурсы), и обеспечения возможности выявления изменений содержащихся в них сведений о населении Российской Федерации путем приведения указанных сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении;

4) официального статистического учета населения;

5) реализации полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и по предметам ведения субъектов Российской Федерации, полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, а также полномочий органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения;

6) составления и реализации государственных и муниципальных программ, подготовки проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и в иных целях государственного и муниципального управления;

7) осуществления полномочий избирательных комиссий, комиссий референдума, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах;

8) совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Статья 5. Правовое регулирование в области учета сведений о населении Российской Федерации

Правовое регулирование в области учета сведений о населении Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации в области персональных данных, законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, иных федеральных законов и состоит из настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации.

Статья 6. Физические лица, сведения о которых включаются в федеральный регистр сведений о населении

В федеральный регистр сведений о населении включаются сведения о следующих физических лицах:

1) о гражданах Российской Федерации;

2) об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, либо признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, а также об иностранных гражданах, временно пребывающих в Российской Федерации и осуществляющих в установленном порядке трудовую деятельность.

Статья 7. Сведения, включаемые в федеральный регистр сведений о населении

1. В федеральный регистр сведений о населении включаются предусмотренные настоящим Федеральным законом актуальные и достоверные сведения о физическом лице, впервые формируемые органами государственной власти Российской Федерации, органами управления государственными внебюджетными фондами в соответствии с их полномочиями, установленными федеральными законами, в государственных информационных системах, и информация, позволяющая идентифицировать такие сведения в указанных государственных информационных системах (далее для целей настоящего Федерального закона - идентификаторы).

2. В федеральный регистр сведений о населении включаются:

1) сведения о физическом лице:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) и в случае их изменения иные фамилия, имя и отчество (при наличии);

б) дата рождения;

в) дата смерти;

г) место рождения;

д) место смерти;

е) пол и в случае его изменения иной пол;

ж) сведения о семейном положении физического лица, в том числе о записях актов о заключении и расторжении брака;

з) гражданство Российской Федерации и (или) гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств;

и) сведения о наличии у гражданина Российской Федерации документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии);

к) сведения об обращении гражданина Российской Федерации в полномочный орган иностранного государства о выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии);

2) идентификаторы:

а) записи акта о рождении;

б) записи акта о смерти;

в) документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные сведения о таком документе;

г) документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

д) сведений о регистрационном учете гражданина Российской Федерации и миграционном учете иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

е) сведений о принятом решении по вопросам гражданства Российской Федерации;

ж) сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

з) сведений о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

и) сведений о постановке на воинский учет граждан Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете;

к) сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования;

л) сведений о постановке на учет в органах службы занятости;

м) документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая виды, номера и иные сведения о таких документах, сведений о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени, присвоении, лишении, восстановлении ученого звания;

н) учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации);

о) записей федерального регистра сведений о населении о физических лицах, являющихся родителями физического лица, супругом (супругой) физического лица, ребенком (детьми) физического лица.

Статья 8. Порядок формирования и ведения федерального регистра сведений о населении

1. Федеральный регистр сведений о населении формируется и ведется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (далее также - уполномоченный орган), в электронной форме на русском языке путем формирования записей федерального регистра сведений о населении и внесения в них изменений.

2. В федеральном регистре сведений о населении не допускается использование сведений, отнесенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, за исключением сведений, указанных в частях 12 и 15 настоящей статьи.

3. Федеральный регистр сведений о населении формируется и ведется на основании сведений, направляемых в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона в уполномоченный орган органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона.

4. Ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за полноту, актуальность и достоверность сведений, направляемых в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, несут органы и организации, направляющие указанные сведения. Уполномоченный орган несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за своевременное и корректное формирование записей федерального регистра сведений о населении и внесение в них изменений, а также за сохранность сведений, включенных в федеральный регистр сведений о населении, и их соответствие сведениям, направленным в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона.

5. Уполномоченный орган до включения в федеральный регистр сведений о населении сведений, направляемых в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, осуществляет их сопоставление между собой и со сведениями, ранее включенными в федеральный регистр сведений о населении, в целях исключения неточностей.

6. При обнаружении неточностей в сведениях, полученных уполномоченным органом в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня обнаружения таких неточностей, направляет запрос в электронной форме в орган или организацию, указанные в статье 10 настоящего Федерального закона и направившие сведения для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, для проверки указанных сведений и направления уточненных сведений.

7. В случае получения предусмотренного частью 6 настоящей статьи запроса орган или организация, указанные в статье 10 настоящего Федерального закона, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения запроса, направляет в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченный орган уточненные сведения после их проверки. В случае, если неточности, указанные в части 6 настоящей статьи, являются следствием недостоверного или неполного отражения сведений в государственной информационной системе, из которой органом или организацией, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, направляются сведения для включения в федеральный регистр сведений о населении, исправление таких сведений осуществляется указанными органом или организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок формирования и ведения соответствующей государственной информационной системы.

8. Сведения об одном физическом лице, включаемые в федеральный регистр сведений о населении, образуют одну запись федерального регистра сведений о населении. Запись федерального регистра сведений о населении в федеральном регистре сведений о населении идентифицируется не повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации номером. При внесении изменений в запись федерального регистра сведений о населении номер указанной записи не изменяется. В случае внесения изменений в сведения, указанные в части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, содержащиеся в записи федерального регистра сведений о населении, изменяемые сведения указанной записи сохраняются в хронологическом порядке.

9. При формировании записи федерального регистра сведений о населении и внесении в нее изменений в федеральном регистре сведений о населении формируется информация о дате и времени внесения сведений в федеральный регистр сведений о населении и наименовании органа или организации, указанных в статье 10 настоящего Федерального закона и направивших эти сведения. Сформированная и (или) измененная запись федерального регистра сведений о населении подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа. Порядок формирования записей федерального регистра сведений о населении и внесения в них изменений, включая порядок действий в случае обнаружения неточностей в сведениях, полученных уполномоченным органом при формировании и ведении федерального регистра сведений о населении, а также порядок формирования и использования номера записи федерального регистра сведений о населении и порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи при формировании и ведении федерального регистра сведений о населении определяются Правительством Российской Федерации.

10. Сведения, содержащиеся в записи федерального регистра сведений о населении, могут быть изменены по обращению физического лица, в отношении которого они составлены, или его законного представителя путем изменения соответствующих сведений, направляемых в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона в уполномоченный орган органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

11. При формировании и ведении федерального регистра сведений о населении в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечивается подтверждение подлинности и целостности записей федерального регистра сведений о населении, а также действительности усиленных квалифицированных электронных подписей, которыми такие записи федерального регистра сведений о населении подписаны. Записи федерального регистра сведений о населении, а также иные сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат постоянному хранению, их изъятие, за исключением случаев, предусмотренных частями 12 и 15 настоящей статьи, и уничтожение не допускаются.

12. В целях обеспечения безопасности государства, а также прав и свобод отдельных физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите отдельных физических лиц в федеральном регистре сведений о населении предусматриваются формирование и ведение учета сведений, в том числе об указанных физических лицах, обособленно. Особенности обособленного формирования и ведения учета отдельных сведений федерального регистра сведений о населении определяются Президентом Российской Федерации.

13. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту записи федерального регистра сведений о населении во избежание несанкционированного доступа к ней, ее случайного или несанкционированного изменения, уничтожения или утраты. Запись федерального регистра сведений о населении подлежит восстановлению на основании сведений, направляемых в уполномоченный орган органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона. Запись федерального регистра сведений о населении должна быть восстановлена полностью. Частичное восстановление записи федерального регистра сведений о населении допускается в исключительном случае, если уполномоченным органом были исчерпаны все возможные способы получения сведений о физическом лице в целях восстановления записи федерального регистра сведений о населении. Перечень способов получения сведений о физическом лице в целях восстановления записи федерального регистра сведений о населении и правила их применения, в том числе порядок взаимодействия с органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, для получения указанных сведений, устанавливаются Правительством Российской Федерации. При восстановлении записи федерального регистра сведений о населении в данной записи делается отметка с указанием даты (дат) и времени ее восстановления, наименования органа или организации, указанных в статье 10 настоящего Федерального закона и направивших сведения о физическом лице для восстановления записи федерального регистра сведений о населении, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности уполномоченного лица уполномоченного органа, восстановившего запись федерального регистра сведений о населении. Восстановленная запись подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени уполномоченного органа. При восстановлении записи федерального регистра сведений о населении номер данной записи не изменяется.

14. В целях реализации настоящего Федерального закона уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных осуществляет обезличивание персональных данных, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении. Обезличенные персональные данные, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, хранятся и обрабатываются в государственной информационной системе, указанной в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, обособленно от записей федерального регистра сведений о населении. Перечень обезличенных персональных данных, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, определяется Правительством Российской Федерации.

15. Федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, органами внешней разведки Российской Федерации, органами государственной охраны и иными органами, уполномоченными на решение задач в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел в рамках реализации полномочий указанных органов, установленных законодательством Российской Федерации, и в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в федеральный регистр сведений о населении могут вноситься предусмотренные частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения, ранее не учтенные в государственных информационных системах органов государственной власти Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами, а также обрабатываться записи федерального регистра сведений о населении. Перечень указанных в настоящей части федеральных органов исполнительной власти определяется указом Президента Российской Федерации.

Статья 9. Информационное обеспечение в области формирования и ведения федерального регистра сведений о населении

1. Формирование и ведение федерального регистра сведений о населении, включая сбор, обработку, хранение, получение, использование и защиту сведений о населении Российской Федерации, осуществляются в государственной информационной системе, функционирование которой обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации и законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

2. Порядок функционирования государственной информационной системы определяется Правительством Российской Федерации.

3. Государственная информационная система должна обеспечивать:

1) сбор и обработку сведений для их включения в федеральный регистр сведений о населении, а также сохранность указанных сведений;

2) доступ к сведениям, содержащимся в федеральном регистре сведений о населении, предоставление таких сведений в электронной форме;

3) информационное взаимодействие государственной информационной системы с иными государственными и муниципальными информационными системами, в том числе с федеральной государственной информационной системой ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния;

4) автоматическую передачу сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, в единую систему идентификации и аутентификации;

5) осуществление контроля достоверности, полноты и актуальности федерального регистра сведений о населении;

6) осуществление контроля подлинности и целостности записей федерального регистра сведений о населении;

7) применение усиленной квалифицированной электронной подписи при формировании записей федерального регистра сведений о населении и внесении в них изменений.

4. Оператором государственной информационной системы является уполномоченный орган.

5. Оператор государственной информационной системы осуществляет:

1) создание и эксплуатацию государственной информационной системы, а также обработку сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, в том числе персональных данных;

2) обеспечение бесперебойного ежедневного и круглосуточного функционирования государственной информационной системы;

3) защиту сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации в области персональных данных, законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне при их обработке в государственной информационной системе;

4) подтверждение подлинности и целостности записей федерального регистра сведений о населении, а также действительности усиленных квалифицированных электронных подписей, которыми такие записи подписаны первоначально, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 8 настоящего Федерального закона;

5) обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при формировании и ведении федерального регистра сведений о населении;

6) предоставление сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона.

6. Защита сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, включая персональные данные, обеспечивается посредством применения организационных и технических мер защиты информации, а также осуществления контроля за их применением.

7. Для обеспечения защиты сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, включая персональные данные, в ходе создания, эксплуатации и развития государственной информационной системы оператором государственной информационной системы осуществляются:

1) применение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к защите сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении;

2) разработка и внедрение системы защиты сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении;

3) применение сертифицированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты информации, в том числе средств криптографической защиты информации, а также аттестация государственной информационной системы на соответствие требованиям о защите информации;

4) защита сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, от несанкционированного доступа;

5) обеспечение безопасности межведомственного информационного взаимодействия при формировании и ведении федерального регистра сведений о населении, включая выполнение требований федерального органа исполнительной власти в области связи, являющегося оператором единой системы межведомственного электронного взаимодействия по обеспечению ее безопасности;

6) обеспечение неизменности сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, при их хранении и передаче.

Статья 10. Органы и организации, осуществляющие направление сведений для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении следующие сведения:

1) о выдаче и замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленного порядка;

2) о выдаче и об изъятии паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

3) о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации и об их аннулировании;

4) о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, о его замене и аннулировании;

5) о выдаче удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, проездного документа лицу, признанному беженцем на территории Российской Федерации;

6) о постановке на миграционный учет и снятии с миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, иностранных граждан, временно пребывающих в Российской Федерации и осуществляющих в установленном порядке трудовую деятельность;

7) о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

8) о выдаче иностранным гражданам разрешений на работу или патентов, об их продлении или аннулировании;

9) о подаче гражданином Российской Федерации или его законным представителем в порядке, установленном федеральным законом, письменного уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве, о продлении срока действия документа на право постоянного проживания в иностранном государстве или получении нового соответствующего документа либо об обращении в полномочный орган иностранного государства о выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве;

10) о принятых решениях по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении лиц, обратившихся с соответствующим заявлением на территории Российской Федерации.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении сведения о постановке на воинский учет, снятии с воинского учета граждан Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении сведения об учетной записи физического лица в единой системе идентификации и аутентификации.

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении информацию о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени, присвоении, лишении, восстановлении ученого звания, содержащуюся в федеральной информационной системе государственной научной аттестации.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении следующие сведения:

1) о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных физическим лицам, содержащиеся в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении";

2) о документах об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации;

3) об апостилях, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации.

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении следующие сведения:

1) о постановке на учет в налоговых органах физических лиц, в том числе в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход;

2) о регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере, обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении сведения о выдаче, приостановлении действия, об изъятии удостоверения личности моряка.

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда и занятости, обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении следующие сведения:

1) о постановке гражданина Российской Федерации на регистрационный учет в государственное учреждение службы занятости в целях поиска подходящей работы или снятии с указанного учета;

2) о постановке гражданина Российской Федерации на регистрационный учет безработных граждан или снятии с указанного учета.

9. Пенсионный фонд Российской Федерации обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении следующие сведения:

1) о регистрации физических лиц в системе обязательного пенсионного страхования (страховой номер индивидуального лицевого счета);

2) о внесении изменений в сведения о регистрации физических лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

10. Фонд социального страхования Российской Федерации обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении сведения о регистрации физического лица в Фонде социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя или снятии его с регистрационного учета.

11. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования обязаны направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении сведения о постановке на учет, снятии с учета, восстановлении на учете в едином регистре застрахованных лиц.

12. Оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния обязан направлять для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении следующие сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния:

1) о государственной регистрации рождения, установления отцовства и о внесении исправлений или изменений в записи актов о рождении, об установлении отцовства;

2) о государственной регистрации смерти и о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти;

3) о государственной регистрации заключения и расторжения брака и о внесении исправлений или изменений в записи актов о заключении и расторжении брака;

4) о государственной регистрации перемены имени и о внесении исправлений или изменений в записи актов о перемене имени;

5) о регистрации компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства акта гражданского состояния в отношении гражданина Российской Федерации или в отношении его несовершеннолетнего ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации.

13. Направление сведений, указанных в частях 1-12 настоящей статьи, осуществляется в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

14. Сведения, указанные в частях 1 - 12 настоящей статьи, направляемые для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью органа или организации, осуществляющих направление соответствующих сведений для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении в соответствии с настоящей статьей.

15. Порядок направления указанных в частях 1-12 настоящей статьи сведений, включая сроки их направления и перечень составляющей их информации, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Предоставление сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении

1. Сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, предоставляются:

1) органам государственной власти Российской Федерации для использования в целях, указанных в пунктах 1 - 4, 6 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления для использования в целях, указанных в пунктах 1 - 3, 5 и 6 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;

3) органам управления государственными внебюджетными фондами для использования в целях, указанных в пунктах 1 - 3, 6 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;

4) многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг для использования в целях, указанных в пункте 1 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, в части сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

5) избирательным комиссиям, комиссиям референдума для использования в целях, указанных в пункте 7 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;

6) нотариусам для использования в целях, указанных в пункте 8 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;

7) физическому лицу или его законному представителю в части сведений, составленных в отношении данного лица, и сведений о запросах, указанных в части 4 настоящей статьи, направленных в уполномоченный орган в отношении данного лица, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

2. Предоставление сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, осуществляется оператором государственной информационной системы, предусмотренной статьей 9 настоящего Федерального закона, в электронной форме бесплатно.

3. Сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, в целях, указанных в пунктах 2, 4, 5 и 6 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, предоставляются обезличенными.

4. Уполномоченный орган сообщает сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, по запросам суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или следствия, органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере внутренних дел, направленным в целях осуществления функций и полномочий указанных органов, а также по запросам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

5. Предоставление сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, физическим лицам, указанным в пункте 7 части 1 настоящей статьи, осуществляется с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также с использованием региональных порталов государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации после прохождения указанными лицами процедур идентификации и аутентификации в единой системе идентификации и аутентификации. Сведения о детях, не достигших совершеннолетия, не предоставляются родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав.

6. Предоставление сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, органам, организациям и лицам, указанным в пунктах 1 - 6 части 1 настоящей статьи, в электронной форме, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляется посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

7. Порядок предоставления сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, в том числе перечень указанных сведений и сроки их предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

8. Общие требования по приведению сведений о населении Российской Федерации, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах, в соответствие со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении, определяются Правительством Российской Федерации.

9. Сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, используются органами, организациями и лицами, указанными в пунктах 1-6 части 1 настоящей статьи, исключительно в целях реализации установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий соответствующих органов, организаций и лиц.

10. Органы, организации и лица, указанные в пунктах 1 - 6 части 1 настоящей статьи, обеспечивают защиту предоставленных им в соответствии с настоящей статьей сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных и законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации при обработке указанных сведений в своих информационных системах.

11. Внесение изменений в состав и способы предоставления сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, и изменение перечня органов, организаций и лиц, которым предоставляются указанные сведения, могут осуществляться только посредством внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

Статья 12. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Нарушение требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Особенности формирования и ведения федерального регистра сведений о населении и использования содержащихся в нем сведений в переходный период

1. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период.

2. При первоначальном направлении органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, предусмотренных частями 1-12 статьи 10 настоящего Федерального закона сведений для формирования федерального регистра сведений о населении могут быть использованы способы, отличные от способа, предусмотренного частью 13 статьи 10 настоящего Федерального закона. При использовании способов направления сведений для формирования федерального регистра сведений о населении, отличных от способа, предусмотренного частью 13 статьи 10 настоящего Федерального закона, оператором государственной информационной системы, органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, должны обеспечиваться требования о защите сведений, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных и законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

3. На переходный период Правительство Российской Федерации определяет:

1) порядок первоначального включения сведений в федеральный регистр сведений о населении, а также взаимодействия органов и организаций, указанных в статье 10 настоящего Федерального закона, уполномоченного органа и оператора государственной информационной системы при первоначальном включении указанных сведений в федеральный регистр сведений о населении;

2) порядок первоначального приведения сведений о населении Российской Федерации, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах, в соответствие со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении;

3) сроки одновременного использования федерального регистра сведений о населении и государственных информационных систем органов и организаций, указанных в статье 10 настоящего Федерального закона, при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций;

4) сроки направления сведений для формирования федерального регистра сведений о населении органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, отличные от сроков, предусмотренных установленным в соответствии с частью 15 статьи 10 настоящего Федерального закона порядком;

5) иной, отличный от ежедневного и круглосуточного, режим функционирования государственной информационной системы;

6) порядок и сроки проведения органами и организациями, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона, проверки полноты, актуальности и достоверности сведений о населении Российской Федерации, предусмотренных в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона к направлению из государственных информационных систем данных органов и организаций для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, а также при необходимости размещения в указанных государственных информационных системах ранее не размещенных сведений о населении Российской Федерации;

7) сроки перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, в целях, определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Статья 14. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Часть 1, пункт 1, подпункты "а" - "з", "к" - "о" пункта 2 части 2 статьи 7, части 1 - 9, 11, 13, 15 статьи 8, статья 9, части 1, 3 - 15 статьи 10, части 2 - 4, 6 - 10 статьи 11, статья 12 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

3. Пункт 3 части 2 статьи 4, пункты 1 - 4 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

4. Часть 14 статьи 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2024 года.

5. Подпункт "и" пункта 2 части 2 статьи 7, часть 2 статьи 10, пункты 5 и 6 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2025 года.

6. Часть 10 статьи 8, пункт 7 части 1 и часть 5 статьи 11 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2026 года.

7. Положения пунктов 1 - 3 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона применяются в целях, указанных в пунктах 2, 4, 5 и 6 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, с 1 января 2024 года.

8. До 1 января 2023 года нормативные правовые акты Российской Федерации не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и (или) обязательного источника получения сведений о населении, предусмотренных статьей 7 настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин