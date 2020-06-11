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11.06.2020 23:53
Рубрика: Общество

Российские ученые рассчитали дату завершения эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России должна закончиться в конце июля. Такой прогноз сделали ученые из Российского химико-технологического университета имени Менделеева, составив математическую модель распространения инфекции.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России - конец июля, численность инфицированных к концу июля - порядка 524 тысяч человек", - отмечается в докладе, который опубликован на сайте вуза.

В столице эпидемия должна завершиться, согласно этим расчетам, в конце июня или начале июля.

Отметим, что это не первая попытка ученых спрогнозировать развитие пандемии, исходя из математической модели. Ранее широкий резонанс вызвали расчеты сингапурских специалистов. Они предполагали, что в РФ коронавирус окончательно прекратит распространяться к 20 июля. Однако спустя полторы недели аннулировали свои прогнозы, констатировав, что "реальные сценарии быстро меняются".

"Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно", - ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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