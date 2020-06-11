Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.06.2020 19:01
Рубрика: Бензин

Рост цен на бензин отмечен в 45 центрах субъектов России

Текст: Сергей Тихонов
Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за период с 1 по 8 июня выросли на 6 и 3 копейки - до 44,92 и 47,74 рублей за литр соответственно. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 5 копеек - до 42,47 рубля за литр. Стоимость бензин марки АИ-95 увеличилась на 7 копеек - до 45,93 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 3 копейки - 52,1 рубля за литр.

Фото: Александр Корольков
Верховный суд разъяснил, кто платит за раздавленные деревьями автомобили

Снижение средних цен на бензин было зафиксировано в Калининграде на 0,1% относительно последней недели мая, а рост - в 45 центрах субъектов Российской Федерации. Сильнее всего он подорожал в в Кызыле - на 1,8%, Курске - на 1,4% и Тамбове - на 1,0%.

Итоги недели увеличили на 0,1% статистику роста цен на бензин и автомобильный дизель по сравнению с концом 2019 года. Теперь в среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,4% . Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 0,3%, а бензин АИ-98 на 0,3%. Дизельное топливо снизилось в цене на 0,1% (ранее снижение было на 0,2%).

Производство топлива за период с 1 по 7 июня изменилось по сравнению с предыдущей неделей разнонаправлено. Выпуск бензина вырос на 7%, производство дизельного топлива снизилось на 6,5%. Относительно того же периода прошлого года выпуск бензина увеличился на 2,3%, а дизельного топлива на 1,2%.

#бензин