Рост цен на бензин отмечен в 45 центрах субъектов России

Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за период с 1 по 8 июня выросли на 6 и 3 копейки - до 44,92 и 47,74 рублей за литр соответственно. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 5 копеек - до 42,47 рубля за литр. Стоимость бензин марки АИ-95 увеличилась на 7 копеек - до 45,93 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 3 копейки - 52,1 рубля за литр.

Снижение средних цен на бензин было зафиксировано в Калининграде на 0,1% относительно последней недели мая, а рост - в 45 центрах субъектов Российской Федерации. Сильнее всего он подорожал в в Кызыле - на 1,8%, Курске - на 1,4% и Тамбове - на 1,0%.

Итоги недели увеличили на 0,1% статистику роста цен на бензин и автомобильный дизель по сравнению с концом 2019 года. Теперь в среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,4% . Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 0,3%, а бензин АИ-98 на 0,3%. Дизельное топливо снизилось в цене на 0,1% (ранее снижение было на 0,2%).

Производство топлива за период с 1 по 7 июня изменилось по сравнению с предыдущей неделей разнонаправлено. Выпуск бензина вырос на 7%, производство дизельного топлива снизилось на 6,5%. Относительно того же периода прошлого года выпуск бензина увеличился на 2,3%, а дизельного топлива на 1,2%.