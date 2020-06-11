Самый дорогой УАЗ из 90-х за 4 млн рублей: внедорожник в стиле Discovery

Журналист и видеоблогер Иван Зенкевич рассказал об уникальном "суперУАЗе" из 90-х - УАЗ-31512 "ЛЛД". Редкий экземпляр до наших дней сохранился в приемлемом виде, но с иным оформлением передка и с разобранным салоном. Из оригинального здесь имеется двухцветная окраска, фары от "Москвича-2140", фонари от ВАЗ-2104, силовые бампера, накладка на капоте и фарах, а также своя решётка радиатора и дополнительные противотуманные фары.

Модель выпускалась с 1992 года московской компанией "ЛЛД-Авто", которая была основана в 1988 году. К слову, она стала первым частным автосборочным предприятием в России. Серийный автомобиль на базе УАЗ-31512 выкупался у официальных дилеров марки и дорабатывался. Заказчикам на выбор предлагались цвет, обвес и отделка интерьера (кожа, кожзаменитель или ткань).

УАЗ с приставкой "ЛЛД" получил яркий облик в стиле Discovery со съёмной пластиковой крышей и панорамным ветровым стеклом, с оригинальным оформлением кузова и салона. Снаружи машина также отличалась пластиковым чёрным обвесом с расширителями арок, другой решёткой радиатора, иной бамперной группой, травмобезопасными зеркалами с противослепящим устройством, кенгурятником и внедорожной резиной с 15-дюймовыми литыми дисками.

Фото: скриншот с youtube.com

Внутри устанавливались сиденья от АЗЛК-2141 с подголовниками и ремнями безопасности, рулевое колесо от ГАЗ-3102, пластиковая передняя панель, напольные коврики, дверные карты с карманами.

Помимо этого, УАЗ оборудовался двухщёточными электрическими стеклоочистителями, а корма одностворчатой задней дверью (открывалась вбок) с запасным колесом. Внедорожник проходил антикоррозионную обработку, дополнительно шумоизолировался и утеплялся.

УАЗ-31512 "ЛЛД" с внушительным клиренсом оснащался родным бензиновым двигателем УМЗ-417 объёмом 2,5 литра мощностью 90 л.с. Мотор работал в связке с четырёхступенчатой механической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. Ходовая часть с зависимыми подвесками колес на рессорах и гидравлическими (телескопическими) амортизаторами.

Переделанные ульяновские автомобили в зависимости от версии стоили в диапазоне от 4 000 000 до 4 500 000 рублей. Выпуск модели завершился на рубеже 1990-2000-х годов. Пришёл кризис, спрос на машины упал, производить их стало невыгодно, компания ушла с рынка.