Сенатор Морозов: Санкционная лихорадка в США против РФ не скоро затихнет

Санкционная лихорадка в Соединенных Штатах против России еще не в скором времени прекратится, поэтому лучше сосредоточиться на экономике своей страны. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее в конгрессе США был распространен доклад, в котором предлагается ужесточить санкции против РФ.

"Санкционная лихорадка будет периодически вспыхивать и обостряться, и в ближайшее время не затихнет. Поэтому надо не американских конгрессменов лечить, а заниматься собственной страной, ее экономикой вопреки санкциям", - заявил Морозов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в Штатах борьба с нашей страной уже давно не привязана к поводам или конкретным событиям.