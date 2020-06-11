Шесть автомобилей с пробегом, которые станут хитами этим летом

Сейчас на рынке подержанных автомобилей сложилась весьма благоприятная для продавцов ситуация. Цены стабилизировались, а предложения ограничены, поскольку многие решили отложить продажу машины.

Есть машины, которые пользуются постоянным спросом у перекупщиков - те же Lada Priora и Lada Granta, Renault Logan, Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, пишет журнал "За рулем". Но есть и другие модели, которые точно будут пользоваться большим спросом этим летом. Если ваша машина в списке - назначайте цену повыше и держите несмотря на психологические уловки перекупщиков.

Во-первых, это УАЗ "Патриот". Казалось бы, у него есть своя довольно узкая группа покупателей - в основном, это люди, которые хорошо разбираются в "железе" и которым не так важен внешний вид, как отлаженная начинка: рыбаки, охотники и прочие любители бездорожья.

Другое дело - УАЗ "Патриот" с "автоматом", появившийся на рынке в конце прошлого года. Для жителей мегаполисов этот вариант - альтернатива дорогим импортным внедорожникам. Новый автомобиль будет стоить больше миллиона, подержанный - дешевле. Очевидно, что миллион - это психологический барьер. Для перекупщика остается только придумать убедительную историю, почему машина продается.

Вторым в списке следует корейский кроссовер Kia Seltos. Когда он вошел на российский рынок, только за первый месяц было продано 1242 автомобиля. Число собранных дилерами контрактов превысило планы. Этих кроссоверов с пробегом на вторичном рынке сейчас считанные единицы.

Поэтому за каждым будут охотиться перекупщики. Причины продаж могут быть самые разные: кто-то разочаруется, кто-то захочет избавиться от долгов, а кто-то наоборот возьмет машину классом повыше.

Бюджетный купе-кроссовер Renault Arkana пользовался спросом, как только попал на рынок: дизайн, цена, качество, новизна сыграли на популярность этой модели. Весомая доля покупателей - молодежь. Сейчас на рынке насчитывается около 500 этих автомобилей с пробегом, некоторые из них - битые и каршеринговые.

Кто-то разочаровался и скинул машину перекупщику. Большим спросом будут пользоваться комплектации с двигателем 1.6 и механической коробкой. Дело в том, что у многих покупателей до сих пор есть сомнений в надежности наддувного двигателя TCe 150 и вариатора CVT X-Tronic.

Большим спросом у перекупщиков будет пользоваться этим летом Skoda Kodiaq, выпускаемая с 2016 года, утверждают журналисты. Как раз в этом сезоне многие захотят избавиться от четырехлетних машин. На российском рынке насчитывается порядка 250 таких автомобилей с пробегом. Наибольшей популярностью пользуются комплектации с 2-литровым 180-сильным двигателем. Цены колеблются в районе 2-2,5 миллионов за разные варианты, за машиной будут гоняться.

Пятой в списке стоит Toyota Camry. Есть мнение, что эта модель с небольшим пробегом продается даже лучше новых: перекупщики умело используют и развивают эту тему. На вторичном рынке сейчас порядка ста Camry восьмого поколения (XV70). Весомая доля будет со скрученным пробегом. Кстати, спросом пользуются и более старые модели: к примеру, Camry 2010 года по отношению к марту этого года выросла на 2,7 процента. Уже много лет модель высоколиквидна, и нет оснований полагать, что сейчас будет иначе.

Замыкает список Daewoo Nexia. Она долго время была хитом у перекупщиков. И сейчас возвращает свои позиции. Причина простая: рынку нужны бюджетные авто, простые и неприхотливые. Модель известна многим, запчастей на нее более чем достаточно.