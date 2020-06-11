СК возбудил против главы Норильска уголовное дело о халатности

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против главы Норильска за халатность за невнимание к разливу нефтепродуктов.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследование по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске и последствий экологического бедствия идет полным ходом.

Сегодня возбуждено уголовное дело по факту халатности против главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина. По словам Петренко, халатность градоначальника была "в неисполнении должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации".

В ходе расследования установлено, что Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял. В том числе он не организовал координацию деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствие чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования, подчеркнула представитель Следственного комитета.

Ахметчину уже предъявлено обвинение.