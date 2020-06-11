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11.06.2020 11:16
Рубрика: Происшествия

СК возбудил против главы Норильска уголовное дело о халатности

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против главы Норильска за халатность за невнимание к разливу нефтепродуктов.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследование по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске и последствий экологического бедствия идет полным ходом.

Фото: Правительство Красноярского края
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Сегодня возбуждено уголовное дело по факту халатности против главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина. По словам Петренко, халатность градоначальника была "в неисполнении должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации".

В ходе расследования установлено, что Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял. В том числе он не организовал координацию деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствие чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования, подчеркнула представитель Следственного комитета.

Ахметчину уже предъявлено обвинение.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Разлив нефтепродуктов в Норильске

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