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11.06.2020 18:51
Рубрика: Культура

Когда сбросим маски

Состоится ли национальный театральный конкурс-2020
Текст: Валерий Кичин
Мы все скоропостижно оказались на свободе: самоизоляция снята. Еще вчера весь мир гадал, откроется ли осенью новый театральный сезон, а сегодня театры России уже могут возобновить репетиции и планировать отложенные премьеры. В драматичном положении был главный национальный театральный конкурс "Золотая маска", прерванный пандемией ровно на середине, - удастся ли ему, наконец, завершиться триумфом победителей? На вопросы обозревателя "РГ" отвечает генеральный директор театральной премии "Золотая маска", директор московского Театра наций Мария Ревякина.
Спектакль театра Урал Балет "Приказ короля". Фото: Ольга Керелюк/предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая маска" Спектакль театра Урал Балет "Приказ короля". Фото: Ольга Керелюк/предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая маска"
Спектакль театра Урал Балет "Приказ короля". Фото: Ольга Керелюк/предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая маска"

"Золотая маска" застряла в самый разгар конкурса: жюри и зрители успели посмотреть примерно половину спектаклей, театры готовились, мчались в Москву, театралы волновались и спорили, оракулы прикидывали шансы - и вдруг все зависло, оборвалось в неизвестность. Появились ли надежды все это довести до победного конца?

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Мария Ревякина: Мы успели провести еще и внеконкурсные программы "Маска Плюс" и "Детский weekend". Да и конкурс был не отменен, а отложен до лучших времен. Так что теперь мы планируем, что члены жюри досмотрят всю программу. Где, на каких площадках - об этом сейчас ведем переговоры. Что сможем - привезем в Москву, а какие-то спектакли придется смотреть на их родных сценах. Церемонию закрытия планируем провести в конце октября и очень надеемся, что все у нас получится.

Но для всего этого нужно, чтобы все участники конкурса тоже вернулись к активной работе. А они-то к этому готовы?

Мария Ревякина: Конечно, мы от многого зависим - от расписания площадок, от готовности театров. Особенно музыкальных: для них месяцы самоизоляции - как отсутствие тренировок для спортсмена. Наше жюри не успело посмотреть "Русалку" в Большом театре, "Влюбленный дьявол" в МАМТе, "Приказ короля" в театре "Урал Балет" и другие очень важные работы… Теперь эти спектакли нужно заново собрать, найти для них свободные сцены. Но что-то, повторяю, жюри придется смотреть в регионах на стационаре. Впрочем, у нас всегда было много логистической работы - дело привычное.

Жюри-то посмотрит, но Москва эти спектакли уже не увидит… А что с конкурсом будущего года? Его тоже пора готовить.

Мария Ревякина: Эксперты уже с прошлой осени отсматривали новые работы театров, но и здесь пандемия внесла свои поправки: премьеры, запланированные на апрель и май, не состоялись, прервали свою работу и отборщики - и мы были вынуждены продлить обычные сроки их работы.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Как дела с региональными проектами "Золотой маски"?

Мария Ревякина: Запланированы выезды в Петербург, Казань, Смоленск, Воронеж, Петрозаводск, Костомукшу, Иркутск, Братск. В Благовещенск, где в сентябре предполагается большой театральный фестиваль. Как нам сообщили, там готовятся и ничего пока не отменяют. В октябре - поездка страны Балтии, а выезд "Маски" в Израиль перенесен на ноябрь.

В самоизоляции многие театральные люди не сидели сложа руки: творческая фантазия била ключом. Режиссер Алексей Франдетти со своими актерами придумал, например, мюзикл в Instagram, иные театры ухитрились сыграть премьеры в интернете. Вам не кажется, что вынужденный опыт работы в Zoom и тому подобные ухищрения пригодятся и в "мирное время"?

Мария Ревякина: Абсолютно! Началось какое-то новое ответвление от прежних практик. И уже есть очень интересные работы, найдены перспективные художественные приемы. Любопытную программу делает фестиваль "Точка доступа". В воронежском Камерном театре Михаил Бычков поставил Zoom-спектакль по актуальной пьесе Дмитрия Данилова "Выбрать троих" - это талантливо и, надо сказать, очень страшно…

Замечательный спектакль! Но с альтернативными вариантами "Золотая маска" работала и до пандемии - разведывала новые способы донести театр до публики.

Мария Ревякина: Да, уже пять лет существует проект "Золотая маска в кино" - показ премированных и номинированных спектаклей в качественной многоканальной записи на экранах кинотеатров по всей России. Кроме того, с 2018 года мы проводим прямые трансляции спектаклей фестиваля в интернете. Партнером проекта стала компания "Рамблер Интернет Холдинг". Записи размещены в каталоге онлайн-кинотеатра ОККО. Прямые трансляции доступны бесплатно, записи - по подписке.

Как будет выходить из самоизоляции Театр наций?

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Мария Ревякина: Уже в июне начинаем репетиции "Лекаря поневоле" Мольера в постановке Олега Долина. А после отпуска в середине июля начнем репетировать спектакли, которые из-за пандемии заморожены, хотя декорации и костюмы уже готовы. Это четыре премьеры: кроме "Лекаря…", "Страсти по Фоме" по Достоевскому в постановке Евгения Марчелли, "Разбитый кувшин" Генриха фон Кляйста в режиссуре Тимофея Кулябина и "Горбачевы" - этот спектакль ставит Алвис Херманис, он же написал пьесу по воспоминаниям тех, кто работал с первым президентом СССР. Все это мы предполагаем показать уже в сентябре.

Со зрителями, рассаженными в шахматном порядке?

Мария Ревякина: С рассадкой зрителей мы пока ничего не решаем, и по договоренности с министерством культуры ждем июля, чтобы понять, какие требования к тому времени предъявит театрам Роспотребнадзор. Пока ситуация совершенно непонятна, но Минкультуры работает в тесном контакте с нами, помогая разрешать многие проблемы.

Все это звучит довольно оптимистично, но остается много неясного. Например, весь театральный мир гадает, как будут любить друг друга Ромео с Джульеттой, соблюдая социальную дистанцию, как будут танцевать в масках балетные пары…

Мария Ревякина: Это все, конечно, и грустно, и смешно. Мы уже обсуждаем, как будут работать, соблюдая санитарную дистанцию, хористы в опере - может, запустить хор онлайн? А если без шуток, то совершенно ясно: артисты не могут играть, не касаясь друг друга, иначе это уже не театр.

Культура Театр Драматический театр Фестиваль "Золотая маска" Кино и театр с Валерием Кичиным

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