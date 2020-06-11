"Золотая маска" застряла в самый разгар конкурса: жюри и зрители успели посмотреть примерно половину спектаклей, театры готовились, мчались в Москву, театралы волновались и спорили, оракулы прикидывали шансы - и вдруг все зависло, оборвалось в неизвестность. Появились ли надежды все это довести до победного конца?

Мария Ревякина: Мы успели провести еще и внеконкурсные программы "Маска Плюс" и "Детский weekend". Да и конкурс был не отменен, а отложен до лучших времен. Так что теперь мы планируем, что члены жюри досмотрят всю программу. Где, на каких площадках - об этом сейчас ведем переговоры. Что сможем - привезем в Москву, а какие-то спектакли придется смотреть на их родных сценах. Церемонию закрытия планируем провести в конце октября и очень надеемся, что все у нас получится.

Но для всего этого нужно, чтобы все участники конкурса тоже вернулись к активной работе. А они-то к этому готовы?

Мария Ревякина: Конечно, мы от многого зависим - от расписания площадок, от готовности театров. Особенно музыкальных: для них месяцы самоизоляции - как отсутствие тренировок для спортсмена. Наше жюри не успело посмотреть "Русалку" в Большом театре, "Влюбленный дьявол" в МАМТе, "Приказ короля" в театре "Урал Балет" и другие очень важные работы… Теперь эти спектакли нужно заново собрать, найти для них свободные сцены. Но что-то, повторяю, жюри придется смотреть в регионах на стационаре. Впрочем, у нас всегда было много логистической работы - дело привычное.

Жюри-то посмотрит, но Москва эти спектакли уже не увидит… А что с конкурсом будущего года? Его тоже пора готовить.

Мария Ревякина: Эксперты уже с прошлой осени отсматривали новые работы театров, но и здесь пандемия внесла свои поправки: премьеры, запланированные на апрель и май, не состоялись, прервали свою работу и отборщики - и мы были вынуждены продлить обычные сроки их работы.

Как дела с региональными проектами "Золотой маски"?

Мария Ревякина: Запланированы выезды в Петербург, Казань, Смоленск, Воронеж, Петрозаводск, Костомукшу, Иркутск, Братск. В Благовещенск, где в сентябре предполагается большой театральный фестиваль. Как нам сообщили, там готовятся и ничего пока не отменяют. В октябре - поездка страны Балтии, а выезд "Маски" в Израиль перенесен на ноябрь.

В самоизоляции многие театральные люди не сидели сложа руки: творческая фантазия била ключом. Режиссер Алексей Франдетти со своими актерами придумал, например, мюзикл в Instagram, иные театры ухитрились сыграть премьеры в интернете. Вам не кажется, что вынужденный опыт работы в Zoom и тому подобные ухищрения пригодятся и в "мирное время"?

Мария Ревякина: Абсолютно! Началось какое-то новое ответвление от прежних практик. И уже есть очень интересные работы, найдены перспективные художественные приемы. Любопытную программу делает фестиваль "Точка доступа". В воронежском Камерном театре Михаил Бычков поставил Zoom-спектакль по актуальной пьесе Дмитрия Данилова "Выбрать троих" - это талантливо и, надо сказать, очень страшно…

Замечательный спектакль! Но с альтернативными вариантами "Золотая маска" работала и до пандемии - разведывала новые способы донести театр до публики.

Мария Ревякина: Да, уже пять лет существует проект "Золотая маска в кино" - показ премированных и номинированных спектаклей в качественной многоканальной записи на экранах кинотеатров по всей России. Кроме того, с 2018 года мы проводим прямые трансляции спектаклей фестиваля в интернете. Партнером проекта стала компания "Рамблер Интернет Холдинг". Записи размещены в каталоге онлайн-кинотеатра ОККО. Прямые трансляции доступны бесплатно, записи - по подписке.

Как будет выходить из самоизоляции Театр наций?

Мария Ревякина: Уже в июне начинаем репетиции "Лекаря поневоле" Мольера в постановке Олега Долина. А после отпуска в середине июля начнем репетировать спектакли, которые из-за пандемии заморожены, хотя декорации и костюмы уже готовы. Это четыре премьеры: кроме "Лекаря…", "Страсти по Фоме" по Достоевскому в постановке Евгения Марчелли, "Разбитый кувшин" Генриха фон Кляйста в режиссуре Тимофея Кулябина и "Горбачевы" - этот спектакль ставит Алвис Херманис, он же написал пьесу по воспоминаниям тех, кто работал с первым президентом СССР. Все это мы предполагаем показать уже в сентябре.

Со зрителями, рассаженными в шахматном порядке?

Мария Ревякина: С рассадкой зрителей мы пока ничего не решаем, и по договоренности с министерством культуры ждем июля, чтобы понять, какие требования к тому времени предъявит театрам Роспотребнадзор. Пока ситуация совершенно непонятна, но Минкультуры работает в тесном контакте с нами, помогая разрешать многие проблемы.

Все это звучит довольно оптимистично, но остается много неясного. Например, весь театральный мир гадает, как будут любить друг друга Ромео с Джульеттой, соблюдая социальную дистанцию, как будут танцевать в масках балетные пары…

Мария Ревякина: Это все, конечно, и грустно, и смешно. Мы уже обсуждаем, как будут работать, соблюдая санитарную дистанцию, хористы в опере - может, запустить хор онлайн? А если без шуток, то совершенно ясно: артисты не могут играть, не касаясь друг друга, иначе это уже не театр.