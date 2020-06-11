Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7037; 2013, N 30, ст. 4044, 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2016, N 1, ст. 41; 2018, N 31, ст. 4858) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 статьи З63 слова "страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования" заменить словами "индивидуального лицевого счета";

2) в абзаце третьем пункта 3 статьи 364 слова "страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования" заменить словами "индивидуального лицевого счета".

Статья 2

Абзац одиннадцатый пункта 3 статьи 2134 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945; 2016, N 1, ст. 11) изложить в следующей редакции:

"копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;".

Статья 3

В пункте 5 части 2 статьи 26 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2013, N 27, ст. 3462, 3477; 2016, N 27, ст. 4157) слова "страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования" заменить словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета".

Статья 4

Внести в статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2013, N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2017, N 1, ст. 9; 2018, N 32, ст. 5120; 2019, N 18, ст. 2200, 2201; 2020, N 14, ст. 2036) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 2 слова "в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования" заменить словами "в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета";

2) в абзаце пятом подпункта "б" пункта 3 части 4 слова "в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования" заменить словами "в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета";

3) в абзаце пятом подпункта "б" пункта 3 части 8 слова "в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования" заменить словами "в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета".

Статья 5

В пункте 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3462; N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4157) слова "страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования" заменить словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета".

Статья 6

В пункте 2 части 2 статьи 18 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2014, N 11, ст. 1098; 2016, N 1, ст. 65; 2019, N 52, ст. 7794) слова "номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования" заменить словами "страховой номер индивидуального лицевого счета".

Статья 7

В части 3 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 208-ФЗ "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4209) слова "Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования" заменить словами "Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,".

Президент Российской Федерации В. Путин