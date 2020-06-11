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Тина Канделаки про Ефремова: Казнить нельзя помиловать

Новости
    11.06.2020, 12:22
Текст:   Олег Усков
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ

Журналистка, телеведущая и продюсер Тина Канделаки высказала свое мнение по поводу непростой, как она считает, ситуации с актером и режиссером Михаилом Ефремовым.

Фото: ТАСС
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Колонку женщины с предсказуемым (в контексте) заголовком "Казнить нельзя помиловать" публикует RT.

В ней Канделаки - "без лишнего пафоса" - отмечает, что ночь с 8 на 9 июня, когда нетрезвый актер совершил смертельное ДТП, "стала точкой невозврата в жизни Заслуженного артиста России и всенародного любимца". И если еще накануне вечером Михаил Олегович был "обаятельным пьяницей и большим талантом", то уже на следующее утро - прямым виновником смерти.

И тот приговор - до двенадцати лет лишения свободы, который в теории может получить артист, - "гигантский срок в любом случае".

Меж тем СМИ и соцсети, пишет Канделаки, "взорвались и раскололись на лагери", где одна фракция призывает "распять, не дать отмазаться", а другая "усматривает подставу, подозревая, что Мише подсыпали какое-то средство".

При этом, по мнению колумниста, "как всегда и бывает, правды в крайностях нет". И жизнь устроена таким образом, что часто прощает ошибки. Вот и Ефремову она намекала-намекала, намекала-намекала, в конце концов намекать устав. И в какой-то момент, много лет назад, Ефремов, "человек большой инерции и большого азарта", не смог уже противиться силе данной инерции - алкоголизма и "всеобщего признания его большого таланта", "стал постоянно переигрывать". В частности - "переигрывать свою судьбу".

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС
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В итоге случилось то, что случилось, и последствий этого уже не отменить. И произошедшее - всем нам урок, отмечает автор размышлений. "Считайте это намёком и своей судьбы", - подводит итог Канделаки. Призвав не повторять ошибок, "которые могут лишить жизни невинного человека и запустить уже такую инерцию, сопротивляться которой не может никто".

Нужно быть внимательными, осмотрительными и осторожными, уверена телеведущая.

Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вспомнил про весь тот ужас, который вызывал у окружающих травящий анекдоты пьяный актер Ефремов.

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