Андрей Разин рассказал про ужас, который вызывал пьяный Михаил Ефремов

Вслед за Юрием Лозой несколько не слишком теплых слов в адрес актера Михаила Ефремова выразил и создатель "Ласкового мая" Андрей Разин.

Отметив: многие спрашивают про его отношение к Ефремову, и Разину как раз есть что вспомнить.

Согласно словам музыканта, опубликованным в его Instagram, Разин встречался с Ефремовым на "Кинотавре" в Сочи и "постоянно видел его в пьяном виде".

По оценке продюсера, Ефремов "всё время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих".

При этом Разин акцентирует, что сам он "вообще не сторонник алкоголя и наркотиков", наркотики для него - "это самое страшное явление", и "слава Богу, в группе "Ласковый май" ни одного наркомана никогда не было".

Как гордится Разин, он в принципе не подпускал наркоманов к своему коллективу и старался с ними даже в одной команде не работать. И это притом, что, по наблюдениям Андрея, "у нас на эстраде почти 50% звезд - наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолётах" - он, Разин, такое наблюдал лично.

"Считаю, что это, конечно, ужасно", - пишет певец, акцентируя: правоохранительные органы должны привлекать к ответственности таких людей, невзирая на их звания.

"А то, что проблема наркотиков в шоу-бизнесе самая острая - это факт. Посмотрите, что они творят. Посмотрите, что они делают", - негодует Разин.

Напомним, что помимо алкоголя в организме устроившего смертельное ДТП Ефремова нашли и следы ряда запрещенных веществ.