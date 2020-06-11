В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу

Роспотребнадзор ответит на все вопросы Всемирной организации здравоохранения по статистике в России, уверены в Кремле.

Данные о низкой смертности от коронавируса в Кремле не считают странными. Комментируя заявление ВОЗ, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, и это необычно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что Роспотребнадзор находится в контакте с представителями ВОЗ.

"Поэтому, думаю они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев, у меня нет сомнений", - пояснил пресс-секретарь главы государства. На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".

Некоторые расхождения в статистике смертности общероссийских и московских данных наверняка объяснят эпидемиологи. Но даже с учетом этой разницы, которая, вероятно, вызвана методикой подсчетов, картина абсолютно не меняется, сказал Песков.