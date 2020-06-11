Видео: мотоциклист поплатился за пижонство

Сложно сказать, кем является герой этого видео, снятого на днях на севере Египта. Если судить по старенькому китайскому мотоциклу Dayun, перед нами житель бедного пригорода, едущий на работу в столицу, где он будет весь день за гроши изготавливать аутентичные сувениры, а потом впаривать их доверчивым туристам, торгуясь до изнеможения.

Но обратите внимание: посадка за рулем, как у потомственного наездника-бедуина, который устал от многочасового пути верхом на верблюде и решил сменить позу, чтобы дать отдохнуть ногам. При этом пижонства в нем, как у юного байкера-неофита, только что вступившего в клуб местных "ангелов ада" и донельзя гордящегося своей первой косухой и банданой. "Ну до чего же я крут сегодня и великолепен", - говорит его гордая осанка, и с этим, кажется, не поспоришь.

Итак, вот наш герой мчит вперед, вальяжно скрестив ноги и свысока поглядывая на остальных участников движения, скрючившихся за рулем, стиснутых в жарких автомобильных салонах без кондиционеров. С удовольствием знакомится (его, кстати, зовут Абуид и у него есть Facebook), отвечает на расспросы, показывает дорогу. И не успевает заметить, как микроавтобус перед ним внезапно делает остановку по требованию.

Все, что успел сделать гордый потомок фараонов - спрыгнуть чуть ли не кувырком со своего Dayun и упасть ничком, не под колеса едущего сзади транспорта. Выжил ли при этом его железный конь или, вернее, верблюд - очень сомнительно.