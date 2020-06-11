Выпускники получат аттестаты 15 июня

Когда выпускники школ получат аттестаты? На этот вопрос ответил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-брифинга в "Интерфакс".

- Подписано постановление правительства, оно утверждает все изменения, которые уже были озвучены и доведены до регионов публично. А именно: государственная итоговая аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок учащихся и это является основанием для выдачи аттестатов в 9-ых и в 11-ых классах. ЕГЭ необходимо сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы, - рассказал министр Сергей Кравцов. - У нас уже готовы приказы, прошедшие все процедуры проверки. Ждем, что уже 11 июня их зарегистрирует Минюст и 15 июня, как и планировалось, все регионы смогут выдать аттестаты. К сожалению, есть ряд регионов, которые нас не услышали, несмотря на регулярные многочисленные совещания. Тем не менее, каждый школьник, чьи отметки соответствовали аттестации, получит свой аттестат, и мы за этим проследим.