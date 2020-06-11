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Xiaomi представила Mi Band 5 дешевле 2000 рублей. Брать или нет?

Текст:   Антон Благовещенский
11.06.2020,  
12:42
Mi Band 5. Фото: Xiaomi Mi Band 5. Фото: Xiaomi
Mi Band 5. Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила новый фитнес-браслет Mi Band 5, который стал еще немного лучше по сравнению с предшественником.

Как пишет The Next Web, диагональ сенсорного экрана увеличилась с 0,95 до 1,2 дюйма, а сам браслет получил магнитную зарядку, пользоваться которой удобнее, чем крэдлом предыдущего поколения.

Mi Band 5. Фото: Xiaomi

Также Mi Band 5 обзавелся более быстрым процессором и получил возможность отслеживать режимы сна, включая "быстрый" сон, а также начал поддерживать более десяти видов тренировок, включая йогу, силовые упражнения, скакалку и другие.

Отдельного внимания заслуживают женский календарь, система PAI (Personal Activity Intelligence), позволяющая ставить спортивные цели и добиваться их, и пульсоксиметр, замеряющий уровень кислорода в крови.

Помимо этого, в браслете появилась функция управления камерой смартфона - в дополнение к уже существующему управлению музыкой. Время автономной работы в зависимости от активности использования может достигать 14 дней.

Можно ли заряжать смартфон чужой зарядкой? Или это опасно?

Покупателям будут доступны две версии Mi Band 5 - с модулем бесконтактной оплаты NFC и без него. Они будут различаться по цене - 189 и 229 юаней (около 1900 и 2300 рублей соответственно). Старт продаж в Китае намечен на 18 июня.

Брать ли? Однозначно. Причем заказать девайс уже можно на AliExpress. Но есть один нюанс: пока неизвестно, как модификация с NFC-модулем будет работать в России. На сегодняшний день мы знаем, что российские платежные карты поддерживает лишь Mi Band 4.

Но тем, кого бесконтактные платежи не очень интересуют, девайс рекомендуется, тем более что предзаказы уже стартовали.

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