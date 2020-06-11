За 12-летний Mercedes-Benz без пробега попросили 4 млн рублей

На сайте auto.ru на продажу 12-летнее купе гран-туризмо Mercedes-Benz CL63 AMG с практически нулевым пробегом.

В течение всей своей жизни машина находится во владении одного человека - женщины - и эксплуатировалась лишь пару раз, поэтому сохранила кондицию нового автомобиля. Кузов купе окрашен белой перламутровой эмалью, салон отделан высококачественной кожей черного цвета.

Под капотом автомобиля установлен 5,5-литровый битурбированный бензиновый V8 мощностью 625 л.с., он агрегатирован с автоматической коробкой передач. Ведущими являются задние колеса.

Фото: www.auto.ru

Хозяйка готова расстаться с автомобилем за 4 млн рублей и возможность торга не рассматривает. Подчеркивается, что машина была куплена в России новой у официального дилера, то есть вся история автомобиля имеет документальное подтверждение.

Этот CL относится к поколению C216, которое выпускалось с 2006 по 2014 год. Купе серии C216 унифицированы по агрегатам с представительским седаном S-Class тогдашнего поколения W221.

Модификация CL63 AMG - вторая "по крутости" в иерархии после CL65 AMG, которая оснащалась 6,0-литровым битурбированным V12 мощностью 612 л.с.