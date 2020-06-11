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11.06.2020 19:40
Рубрика: Власть

Захарова назвала "хамством" идею причислить РФ к спонсорам терроризма

Текст: Марина Алешина
На Смоленской площади прокомментировали инициативу рабочей группы Республиканской партии в палате представителей конгресса США, которая выступила с предложением включить Россию в список "государств-спонсоров терроризма" и ввести против Москвы санкции. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это "хамством".

В Москве отмечают, что идеи конгрессменов останутся на бумаге, при этом нет ничего нового в стремлении Вашингтона подвергнуть рестрикциям энергетическую и финансовую сферы других стран в рамках недобросовестной конкуренции.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Из нового, пожалуй, лишь абсолютно беспардонный призыв объявить нашу страну "государством-спонсором терроризма". Это, конечно, абсолютное хамство", - заявила Захарова.

При этом Россия по-прежнему открыта к диалогу по вопросам стратегической стабильности, в том числе о судьбе Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который до сих пор оставался реально работающим двусторонним механизмом контроля над ядерными вооружениями, несмотря на взаимные претензии сторон друг к другу. Однако формат обсуждений зависит от степени открытости и заинтересованности в этом американских коллег.

В МИД также прокомментировали утечки из Вашингтона о том, что США якобы планируют существенно сократить свой военный контингент на территории Германии. В настоящее время он составляет около 35 тысяч человек. По словам Захаровой, такой шаг в Москве могли бы только приветствовать, поскольку он способствовал бы снижению конфронтационного потенциала на европейском континенте. Сохранение военного присутствия США по другую сторону Атлантики остается пережитком времен "холодной войны". Однако в РФ не уверены, что за слухами последуют реальные шаги Пентагона, который, вопреки обещанием, не спешит выводить войска и технику из Сирии.

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Кроме того, в МИД обратили внимание на заявления официальных лиц Польши, которые при первой возможности готовы "забрать" американских военных из Германии. Их передислокация в сторону российских границ только повысит напряженность и создаст новые препятствия для восстановления замороженного сейчас диалога между РФ и НАТО, заключила Захарова.

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