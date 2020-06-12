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12 июня 2020 г.

Указ главы Республики Адыгея от 8 июня 2020 года № 77 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея"

Дата подписания 8 июня 2020 г.
Опубликован 12 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 5 июня 2020 года № 01-00-01/58-3576-2020 постановляю:

1. Внести:

1) Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5) следующие изменения:

а) в пункте 12:

- в подпункте 1 слова "торгово-развлекательных центров, торговых центров и комплексов, за исключением расположенных на их территории аптек, аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, и объектов, осуществляющих торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р" заменить словами "в том числе расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и комплексах";

- в подпункте 4 исключить слова "парков культуры и отдыха, площадей,";

б) в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 23 после слов "социального дистанцирования," дополнить словами "в том числе в парках культуры и отдыха (не допуская использование объектов инфраструктуры, включая скамейки, беседки и иные объекты, предметы и оборудование, с которыми могли контактировать другие граждане),";

2) в приложение к Указу Главы Республики Адыгея от 10 апреля 2020 года № 45 "О дополнительных мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 4, 5) следующие изменения:

а) дополнить новым пунктом 26 следующего содержания:

"26. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры и комплексы)****.";

б) дополнить новой сноской следующего содержания:

"****по решениям оперативных штабов муниципальных образований исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования и после комиссионного обследования".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



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