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12.06.2020 13:28
Рубрика: Общество

ФОМС уточнил порядок госпитализации людей с COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В России действует приказ Министерства здравоохранения РФ, регламентирующий порядок госпитализации пациентов, у которых выявлен COVID-19. В Федеральном Фонде обязательного медицинского страхования пояснили, в каких случаях больного отправляют на стационарное лечение.
Фото: sev.gov.ru Фото: sev.gov.ru
Фото: sev.gov.ru

При подтвержденном COVID-19 госпитализации подлежат пациенты, если у них отмечается температура 38,5°С в течение 3 дней, сатурация (насыщение крови кислородом) меньше 95 процентов, имеются признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25 процентов (при наличии результатов КТ).

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В стационар также направляются пациенты старше 65 лет, имеющие хронические тяжелые заболевания: артериальную гипертонию, хроническую сердечную недостаточность, онкологические заболевания, сахарный диабет, ревматоидный артрит. Также отправляют в больницу пациентов, которым необходимы процедуры гемодиализа, с иммунодефицитными состояниями и пр.

"Люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет/входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы", - говорится в сообщении ФОМС.

Особый порядок госпитализации предусмотрен и для детей до 18 лет с диагнозом COVID-19. Так, они должны быть направлены в стационар, если температура выше 39,0°С в день обращения или больше 38°С в течение 5 дней, при сатурации менее 95 процентов, признаках дыхательной недостаточности, тахикардии, одышке, эпизодах апноэ, наличии геморрагической сыпи.

В больницу также необходимо направлять детей при наличии у них тяжелых фоновых заболеваний (иммунодефицитное состояние, онкологические заболевания; болезни с нарушениями системы свертывания крови; пороки и заболевания сердца, легких; сахарный диабет, ожирение и пр.).

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Кроме того, направление в стационар должно быть выдано, если ребенок проживает вместе с родственниками, которые входят в группу риска, а также при отсутствии условий для лечения на дому или гарантий выполнения медицинских рекомендаций (общежитие, учреждения соцобеспечения, социально неблагополучная семья и т.п.).

В ФОМС также уточнили порядок перевода пациента из одного медучреждения в другое.

Фото: iStock
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"При выписке или переводе пациента на долечивание в другой стационар, его транспортировка осуществляется санитарным транспортом. Водитель и сопровождающий медицинский работник при этом обязаны использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы)", - уточнили в Фонде.

"Очень важно, что новым приказом Минздрава утвержден не только порядок госпитализации, но и порядок выписки (перевода) из медицинской организации и критерии выздоровления пациентов, - отметил член рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию обязательного медицинского страхования, гендиректор страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков. - Также важно, что утверждены четкие критерии состояния больных, градация коечного фонда, видов транспортировки и т.д. Это поможет не только пациентам, которые должны получить своевременную и качественную медицинскую помощь, но и лечащим врачам, а также врачам-экспертам страховых компаний".

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