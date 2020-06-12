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12.06.2020 10:21
Рубрика: В мире

Французский журналист напророчил США при Дональде Трампе хаос и распад

Текст: Владимир Шилов

Соединенные Штаты ждет участь СССР, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
Трамп назвал способы прекращения беспорядков в США

США при Дональде Трампе, пишет в своей колонке французский журналист, переживает самый острый за последние десятилетия структурный кризис. Пандемия коронавируса будет иметь серьезные макроэкономические последствия для страны в виде снижения ВВП - до 6,5 процента до конца 2020 года. Это наложилось на стремительное обнищание среднего класса - социальной базы любого стабильного государства.

По мнению автора, в США развивается самый пессимистический сценарий - ситуация находится на грани гражданской войны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Наконец, дело довершит неистребимый популизм главы Белого дома, который повергает Соединенные Штаты в хаос, пишет Бавре.

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