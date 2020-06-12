Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 8 июня 2020 года № 138 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106,от 18.05.2020№ 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3 слова "по 08 июня 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2020 года".

1.2. В пункте 6 слова "по 08 июня 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2020 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







