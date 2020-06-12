Названы федеральные трассы, на которых начался ремонт

Автомобильное движение этим летом может быть затруднено из-за дорожных работ на некоторых участках федеральных трасс, в том числе на туристических направлениях. Всего в 2020 году планируется ввести эксплуатацию после всех видов ремонта более 7 тысяч километров автодорог федерального значения, рассказали РГ" в Росавтодоре.

В Краснодарском крае идет масштабное строительство обхода Анапы с 47 по 52 километр. Но сейчас сеть автодорог региона достаточно развита, есть альтернативные маршруты. Так что работы не создадут дополнительных трудностей для автомобилистов, заверили в федеральном агентстве.

На подъезде к Ставрополю дорожники ремонтируют путепровод на автодороге Р-217 "Кавказ" на 7 километре участка федеральной трассы в обход села Татарка. Бесперебойное движение организовано по двум полосам (по одной в направлении Ставрополя и Невинномысска). Также в Ставрополье расширяют до четырех полос участок федеральной трассы А-157 Минеральные воды (Аэропорт) - Кисловодск с 0 по 30 километр. При движении по направлению Кисловодск - Ессентуки - Железноводск - аэропорт стоит учитывать временную схему объезда, рекомендовали в Росавтодоре.

Реверсивное движение и ограничение скоростного режима действует в Астраханской области с 1065 по 1075 километр трассы Р-22 "Каспий". Капремонт идет на границе с Волгоградской областью между населенными пунктами Вязовка и Солодники Черноярского района.

Также введено реверсивное движение и ограничение скорости на участке с 48 по 72 километр автодороги Р-132 "Золотое кольцо" от Ярославля до Костромы. Здесь идет капитальный ремонт дороги.

Временные ограничения скоростного режима введены с 10 июня на из-за дорожных работ 1060- по 1062 километр, рассказали в госкомпании "Автодор". Дорожные работы планируется закончить до 30 июня.

Временное ограничение движения действует в Брянской области на 10-километровом участке трассы А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия с 174 по 184 км в Новозыбковском районе. Также установлены предельно допустимые габарита транспортного средства - 3,5 метра по ширине.

В подмосковной Балашихе на отрезке от автостанции "Южная" до поворота на ВНИИПО (с 23 по 26 км) трассы М-7 с 20 июня скорость движения будет ограничена 50 км/ч. Ведется капитальный ремонт дороги для повышения безопасности движения и увеличения пропускной способности автодороги.

В Ленинградской области идет капитальный ремонт 33 километров автодороги М-10 "Россия" на участке от границы с Новгородской областью до деревни Рябово с 593-го по 626-й километр.