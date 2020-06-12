Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом

Новая работа исследователей из Университета Ливерпуля указывает на то, что COVID-19 может проявить необычные признаки острого панкреатита, которые ранее не обнаруживались.

- Пандемия, связанная с SARS-CoV2, в мире сохраняется, и появляются все новые подробности того, как это заболевание влияет на человека. Ранее было описано, что COVID-19 может сообщать о себе желудочно-кишечными симптомами. Как вирус влияет на прогрессирование острого панкреатита, до сих пор было неизвестно, - отметили специалисты.

Согласно наблюдениям, с начала пандемии у группы пациентов с острым панкреатитом и с COVID-19 выявили ​​достаточно необычный симптом.

Среди этих людей были, в основном, молодые мужчины с избыточным весом и с сопутствующими симптомами, не характерными для типичного острого панкреатита. У них обнаружилось помимо воспаления высокое содержание сахара и жира в крови.

- Полученные данные помогут выявлять пациентов (с панкреатитом) на более ранней стадии заболевания, - отметил профессор Кристофер Халлоран.

Острый панкреатит представляет собой тяжелую форму воспаления поджелудочной железы. Он проявляется опоясывающей болью, дискомфортом слева в подреберье, нарастающим ухудшением общего состояния.

Первые и главные признаки панкреатита - боли в верхней части живота, которые опоясывают и отдают в спину. Они чаще всего сопровождается диареей, рвотой, которые не приносят облегчения.