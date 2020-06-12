Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.

По его словам, не было ни одного основания для этого. Более того, отмечает российский сенатор в Twitter, приглашение было бы на 100% отклонено, но "стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение президенту Украины посетить Москву в день парада Победы 24 июня не направляли. Напомним, что парад в этом году был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. При этом Владимир Путин поручил исключить любые риски для здоровья участников парада.