В День России на концерте на Красной площади смогут быть только волонтеры

В День России на Красной площади пройдет праздничный концерт "Мы вместе!" с участием знаменитых артистов, но зрителями смогут быть только волонтеры. Вести концерт будут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Как уточняет ТАСС, зрителями будут волонтеры, которые уже прошли тесты на коронавирус. На Красной площади им придется соблюдать строгие требования безопасности - соблюдать дистанцию не менее двух метров, находится в перчатках и масках.

Все артисты заранее сдали тесты на коронавирус и были допущены к концерту. Среди них: Лев Лещенко, Николай Басков, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Олег Газманов, Игорь Николаев, Валерия, Тамара Гвердцители, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина и другие. Они начнут поздравлять россиян с праздником в 20:40, трансляция концерта будет доступна на телеканале "Россия-1".