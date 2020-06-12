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12.06.2020 16:47
Рубрика: Транспорт

В Москве в тоннелях уберут сплошную разметку

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Карпов/ТАСС Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

В 23 тоннелях в столице изменят разметку со сплошной на прерывистую, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения. Это позволит автомобилистам перестраиваться между рядами.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Участки определили в ходе тщательной аналитической работы. Учитывалась аварийность, освещенность, изгиб дорог. Разметку поменяют только в тех тоннелях, где это будет действительно безопасно. Например, в Лефортовском все останется, как было. Перестроения разрешат в 23 тоннелях на небольших участках. Список объектов будет опубликован позднее.

После того, как разметку поменяют, ЦОДД усилит контроль за дорожной обстановкой в тоннелях.