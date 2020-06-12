В Москве в тоннелях уберут сплошную разметку

В 23 тоннелях в столице изменят разметку со сплошной на прерывистую, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения. Это позволит автомобилистам перестраиваться между рядами.

Участки определили в ходе тщательной аналитической работы. Учитывалась аварийность, освещенность, изгиб дорог. Разметку поменяют только в тех тоннелях, где это будет действительно безопасно. Например, в Лефортовском все останется, как было. Перестроения разрешат в 23 тоннелях на небольших участках. Список объектов будет опубликован позднее.

После того, как разметку поменяют, ЦОДД усилит контроль за дорожной обстановкой в тоннелях.