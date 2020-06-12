В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 июня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 30 июня, сообщили в субботу в правительстве региона.

- В срок до 30 июня в регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов. Однако внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений, - сообщили в правительстве региона.

Как уже сообщала "РГ", с 15 июня 2020 года откроются санатории, имеющие медицинскую лицензию. Кроме того, разрешается начать занятия на открытом воздухе ученикам спортивных школ. Летняя оздоровительная компания начнется в регионе 1 июля.

По данным минздрава, число выявленных случаев коронавируса в Челябинской области достигло 4493. Выздоровели и выписались из больниц 2309 пациентов. За последние сутки скончались еще двое больных - женщины в возрасте 84 и 88 лет. Кроме того, COVID-19 стал сопутствующим заболеванием для скончавшегося 57-летнего мужчины с онкологией.

Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 72.