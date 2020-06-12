Рошаль вступился за калининградских медиков

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, получая медаль Героя Труда из рук президента, призвал сделать здравоохранение России одним из лучших в мире и вступился за врачей калининградского роддома, обвиненных в убийстве недоношенного младенца.

"Мы должны сделать так, чтобы в каждом уголке России, где бы человек ни жил, - на севере, юге, востоке и западе, в маленьком городе или большом, - он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь", - сказал Рошаль.

"Но я должен выполнить просьбу врачебного сообщества и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, где двух врачей судят за убийство. Такого не было в России с 1953 года. Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, что готов выступить там и пояснить, почему это все неправильно", - сказал Рошаль.

"Российские медики были и будут верны стране, и залог этого - Конституция. И чем быстрее мы ее примем - я эгоистично говорю про раздел о здравоохранении, - тем будет лучше для страны", - заключил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Напомним, в 2019 году Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача роддома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич. Дело завели по факту смерти недоношенного младенца весом 700 граммов.