The Hill: США все еще продолжают сотрудничество с ВОЗ

США так и не приняли никаких мер, направленных на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на то, что президент Дональд Трамп решил прекратить сотрудничество. Об этом сообщила газета The Hill.

Представитель организации заявил изданию, что за прошедшие две недели ВОЗ не получила официального уведомления о выходе США из ее состава. Более того, ВОЗ и профильные американские ведомства продолжают взаимодействие. Речь идет о федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний и Национальных институтах здравоохранения, пишет ТАСС. При этом в Совете национальной безопасности Белого дома комментировать вопрос о нынешнем статусе США в ВОЗ отказались.

Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что США прекращают все отношения с ВОЗ, которая якобы продемонстрировала свою неэффективность на фоне стремительного распространения в мире COVID-19. По словам главы Белого дома, средства американских налогоплательщиков будут направлены в другие международные организации, которые также занимаются проблемами здравоохранения.