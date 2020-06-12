Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета

Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

По ее словам, ухудшение кровообращения возникает в самом начале различных инфекционных заболеваний. Связано это с перераспределением тока крови, которая начинает поступать к жизненно важным органам, рассказала Трофимова в эфире телеканала "Россия 1". О снижении иммунитета также сигнализируют апатия и слабость. Еще одним признаком начала инфекционных заболеваний могут быть конъюнктивит, покраснение или сухость глаз.

Ранее сообщалось, что на территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Исследование охватит Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург. В нем примут участие дети в возрасте от одного года и до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп.