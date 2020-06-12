Новости

В День России москвичей ждут облачная погода, дождь и до 26 градусов тепла 08:41
В Тверской области перенесли Парад Победы 08:35
Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом 08:31
В Международном уголовном суде назвали санкции США "беспрецедентными" 08:28
Постпредства РФ при ООН и ЮНЕСКО запустили проект ко Дню России 08:18
В Крыму День России отметят художественными флешмобами и салютом 07:55
УЕФА доиграет Лигу чемпионов в Португалии, а Лигу Европы в Германии 07:48
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета 07:40
Байден пригрозил Трампу армией в случае отказа признавать итоги выборов 07:31
СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета 06:47
На Камчатку прилетела бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19 06:28
Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России 06:26
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Марокко в Москву 06:06
США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке 05:53
Путин освободил от должностей заместителей глав СК и Минюста 04:45
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы 04:34
Помпео поздравил с Днем России и напомнил о сотрудничестве в годы войны 04:11
Жители Дальнего Востока первыми начали праздновать День России 03:55
В КНР моряк из России оказался в числе бессимптомных носителей COVID-19 03:49
Трамп назвал способы прекращения беспорядков в США 03:31
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России 03:03
С 12 по 19 июня спецрейсы вернут на родину россиян из нескольких стран 02:14
The Hill: США все еще продолжают сотрудничество с ВОЗ 01:53
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России 01:31
Пентагон выделит 1,4 млрд долларов на сдерживание Китая 00:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 07:40
Рубрика: Общество

Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

Фото: iStock
Названа причина появления проблем в легких у здоровых некурящих людей

По ее словам, ухудшение кровообращения возникает в самом начале различных инфекционных заболеваний. Связано это с перераспределением тока крови, которая начинает поступать к жизненно важным органам, рассказала Трофимова в эфире телеканала "Россия 1". О снижении иммунитета также сигнализируют апатия и слабость. Еще одним признаком начала инфекционных заболеваний могут быть конъюнктивит, покраснение или сухость глаз.

Ранее сообщалось, что на территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Исследование охватит Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург. В нем примут участие дети в возрасте от одного года и до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Путин освободил от должностей заместителей глав СК и Минюста
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции