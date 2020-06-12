Врач оценил исследование о новом симптоме коронавируса

Президент "Лиги защиты врачей", врач-физиотерапевт Семен Гальперин прокомментировал новую работу исследователей из Университета Ливерпуля, согласно которой у заболевших коронавирусом обнаружили новые симптомы острого панкреатита, который протекал нетипично.

В частности, среди заразившихся были молодые мужчины, у которых помимо быстрого воспалительного процесса фиксировалось высокое содержание жира и сахара в крови.

По словам российского эксперта, теоретически любая вирусная инфекция может поражать содержащиеся в хвостовой части поджелудочной железы островки Лангерганса, передает РИА Новости.

То есть, Семен Гальперин не уверен, что поражение связано именно с коронавирусом и со спецификой COVID-19, так как такое может наблюдаться при различных инфекционных заболеваниях.