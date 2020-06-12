Постановление губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории города Читы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 8 июня 2020 года № 4439 "О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства", в целях снижения заболеваемости и предупреждения осложнений санитарно- эпидемиологической обстановки на территории города Читы постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, торговых комплексах, рынках.

2. Установить с 00 часов 00 минут 13 июня 2020 года на территории города Читы в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края на объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, торговых комплексах, рынках (далее - объекты торговли) предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, - 1 человек на 4 квадратных метра свободной площади торгового зала.

3. Собственникам (владельцам), арендаторам соответствующих зданий и помещений объектов торговли, хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и розничную торговлю:

1) при осуществлении деятельности обеспечить выполнение Комплекса мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, торговых комплексах, рынках, утвержденного настоящим постановлением;

2) установить предельную численность посетителей объектов торговли с размещением соответствующей информации на стендах в зданиях и помещениях объектов торговли;

3) обеспечить контроль количества посетителей, находящихся в торговых залах объектов торговли;

4) обеспечить в торговых объектах и на прилегающей к ним территории дистанцию между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

5) обеспечивать доступ оперативных контрольных групп, указанных в пункте 5 настоящего постановления, на объекты торговли.

4. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в пределах компетенции:

1) обеспечить постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее - постановление Губернатора Забайкальского края № 30);

2) обеспечивать информирование населения о мерах по противодействию распространению в Забайкальском крае новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30;

3) обеспечить участие уполномоченных государственных гражданских служащих Забайкальского края в работе оперативных контрольных групп с сохранением за ними места работы и заработной платы.

5. Исполняющему обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалееву организовывать работу оперативных контрольных групп из числа должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для осуществления контроля исполнения хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30.

6. Руководителям оперативных контрольных групп еженедельно представлять на рассмотрение исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалеева сводную информацию об исполнении хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30, по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

7. Рекомендовать общественным организациям, отраслевым ассоциациям и союзам, иным объединениям предпринимателей осуществлять постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30.

А.М.Осипов





Утвержден постановлением Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74

Комплекс мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, торговых комплексах, рынках

1. В рамках профилактических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, торговых комплексах, рынках (далее - объекты торговли) осуществлять следующие меры:

1) проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием объектов торговли;

2) обеспечение разделения всех работников по участкам, отделам, рабочим сменам в целях минимизации контактов;

3) организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, прибывшими на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

При измерении температуры тела контактными средствами измерения обеспечить обязательную дезинфекцию приборов для контактного применения после каждого использования способом протирания рекомендованными для этих целей средствами.

Организация осмотров работников на признаки инфекционных заболеваний с термометрией. Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером);

4) организация при входе на объект торговли мест обработки рук сотрудников кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

5) запрет доступа в служебные помещения объектов торговли лиц, не связанных с соответствующей деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах торговли работодателям организовать и осуществлять следующие мероприятия:

1) ограничение контактов между коллективами отдельных участков, отделов, смен, не связанных общими задачами и производственными процессами. Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен, соблюдения принципов социального дистанцирования;

2) оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования, местах приема пищи. Соблюдение мер личной гигиены сотрудниками объектов торговли, водителями-экспедиторами, мерчандайзерами и представителями поставщиков и т. д.

Обработка рук и (или) перчаток кожными антисептиками продавцами, кассирами, работниками торгового зала не реже, чем каждые два часа;

3) обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, сменных фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета;

4) проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки торговых залов, служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств;

5) проведение дезинфекции с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей, дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и т. д.

При осуществлении дезинфекции организовать технологические перерывы в работе соответствующих объектов торговли (их помещений);

6) использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

7) незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения в случаях выявления сотрудников с повышенной температурой тела, другими признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). При выявлении больного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном соответствующими рекомендациями;

8) обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;

9) применение в помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха;

10) регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений (при наличии возможности);

11) при централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами отделов по утвержденному графику.

Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях общественного питания.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

12) нанесение в торговом зале и перед кассами разметки, обеспечивающей расстояние между посетителями не менее 1,5 м;

13) обеспечение обслуживания посетителей при соблюдении ими требования носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

3. В рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья, необходимо исключить возможность покупателям самостоятельно проводить навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде.







