Японские автокомпании приостановят работу заводов из-за коронавируса

Автоконцерны Японии вынуждены приостанавливать работу своих заводов под влиянием COVID-19, сообщил телеканал NHK.

Honda объявила о приостановке двух своих заводов в префектуре Сайтама. Mitsubishi также сообщила о приостановке работы завода своей дочерней компании в префектуре Гифу с 2 по 30 июня и завода в префектуре Айти с 2 по 15 и с 23 по 30 июня. Планы по приостановке конвейеров имеются также у компании Toyota.

Напомним, в марте текущего года японские автопроизводители приняли решение временно закрыть большинство автозаводов в Европе и Азии. Закрытие границ из-за пандемии не давало возможности обеспечить производство и наладить цепочки поставок.