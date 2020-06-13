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13.06.2020 14:55
Рубрика: Легковые авто

Японские автокомпании приостановят работу заводов из-за коронавируса

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автоконцерны Японии вынуждены приостанавливать работу своих заводов под влиянием COVID-19, сообщил телеканал NHK.

Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
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Honda объявила о приостановке двух своих заводов в префектуре Сайтама. Mitsubishi также сообщила о приостановке работы завода своей дочерней компании в префектуре Гифу с 2 по 30 июня и завода в префектуре Айти с 2 по 15 и с 23 по 30 июня. Планы по приостановке конвейеров имеются также у компании Toyota.

Напомним, в марте текущего года японские автопроизводители приняли решение временно закрыть большинство автозаводов в Европе и Азии. Закрытие границ из-за пандемии не давало возможности обеспечить производство и наладить цепочки поставок.

#Toyota #Mitsubishi #Honda