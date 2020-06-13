Исследование: сколько мощности автомобиля забирает кондиционер

Компрессор кондиционера салонного воздуха в автомобиле с ДВС приводится от коленчатого вала двигателя и бытует мнение, что включенный кондиционер заметно скрадывает разгонную динамику автомобиля.

Издание Which Car решило выяснить обоснованность мифа. Для опыта взяли родстер Mazda MX-5, 2,0-литровый атмосферный двигатель, которой по мощности (184 л.с.) более или менее как у среднего автомобиля, а заетм в лаборатории на динамометрическом стенде прогнали до режима максимальной мощности трижды с включенным кондиционером и трижды с выключенным, со снятием показаний со ступицы колеса.

Результаты показали, что кондиционер отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности, для 184-сильной Mazda это 2%, что приемлемо. Хуже, что привод компрессора отбирает целых 5% крутящего момента.

Так что если вы с недоумением смотрели на то, как водители "бюджетников" перед напряженным обгоном или затяжным подъемом выключали кондиционер, то знайте, что смысл в этом есть.