Распоряжение губернатора Костромской области от 11 июня 2020 года № 299-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 11 июня 2020 года № 31, руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 4.1-4.8 следующего содержания:

"4.1. Установить, что с 12 июня 2020 года возобновляется работа ОГБУК "Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей - заповедник" в части посещения архитектурно-этнографического отдела и проведения пешеходных экскурсий на открытом воздухе, с соблюдением требований, установленных департаментом культуры Костромской области на основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

4.2. Установить, что с 15 июня 2020 года возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) на территории:

1) учреждений библиотечной сети на прием и выдачу населению книг при условии организации двух отдельных зон (приема и выдачи), исключив до особого распоряжения функционирование читальных залов, с соблюдением требований, установленных департаментом культуры Костромской области на основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области;

2) музеев, объектов туристического показа, выставочных залов, муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Зоологический парк" при условии соблюдения ограничения по одновременному количеству посетителей и иных требований, установленных департаментом культуры Костромской области на основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

4.3. Возобновить с 15 июня 2020 года работу книжных магазинов (киосков) учреждений библиотечной сети с соблюдением требований, установленных департаментом культуры Костромской области.

4.4. Возобновить с 15 июня 2020 года проведение официальных мероприятий, организуемых государственными органами, органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления.

4.5. Возобновить с 22 июня 2020 года проведение:

1) спортивных, физкультурных мероприятий с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения при условии согласования с комитетом по физической культуре и спорту Костромской области, с соблюдением при организации спортивных, физкультурных мероприятий требований, установленных комитетом по физической культуре и спорту Костромской области на основании "МР 3.1/2.1.0183-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 мая 2020 года;

2) культурно-зрелищных мероприятий на открытом воздухе с числом участников не более 30 человек при условии согласования с департаментом культуры Костромской области, с соблюдением при организации культурно-зрелищных мероприятий требований, установленных департаментом культуры Костромской области на основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

4.6. Организации и индивидуальные предприниматели, организаторы мероприятий, указанных в пунктах 4.1-4.5 настоящего распоряжения, обязаны:

1) организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив количество посетителей, участников (не более 1 человека на 10 кв. м);

2) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями (участниками), работу персонала в средствах индивидуальной защиты;;.

3) создать условия для обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (участников).

4.7. Положения пунктов 4.2, 4.3, 4.5 настоящего распоряжения не применяются на территориях городского округа город Буй, Буйского муниципального района.

4.8. Приостановить до 1 июля 2020 года (включительно) проведение на территории Костромской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.1,4.2,4.4,4.5, 12.6 настоящего распоряжения.";

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1 Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению, соблюдать режим самоизоляции.";

3) в пункте 7:

в подпункте 1 слова "в приложении" заменить словами "в приложении № 1";

в подпункте 2 слова "в приложении" заменить словами "в приложении № 1";

4) пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

"12.4. Установить, что с 15 июня 2020 года возобновляется работа областного государственного казенного учреждения "Государственный архив Костромской области" и областного государственного казенного учреждения "Государственный архив новейшей истории Костромской области" в обычном режиме с соблюдением требований, установленных департаментом культуры Костромской области.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







