Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11 июня 2020 года № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 21.06.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг, от 11.05.2020 №62-рг, от 24.05.2020 №69-рг, от 29.05.2010 №73-рг, от 04.06.2020 №80-рг, от 08.06.2020 №84-рг).

2. Возобновить с 15.06.2020:

2.1. По факту приемки муниципальными межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей с участием контрольных (надзорных) и правоохранительных органов реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей стационарными организациями отдыха и оздоровления детей, лагерями с дневным пребыванием детей, лагерями труда и отдыха для подростков, включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, с соблюдением требований санитарного законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

2.2. По факту приемки муниципальными межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей с участием контрольных (надзорных) и правоохранительных органов реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей детскими лагерями палаточного типа, включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, с соблюдением требований санитарного законодательства, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, с учетом санитарно-противоэпидемических мероприятий и противоэпидемических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

организация размещения детей в палатках не более количества, определенного инструкцией по использованию палатки;

организаторам и персоналу лагеря смен иметь результаты иммуно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала смены;

организация смены продолжительностью не менее 5 дней;

формирование отрядов не более 15 детей с организацией дистанционного размещения группы палаток, в том числе отрядного места;

организовать обеспечение детей индивидуальными вкладышами в спальные мешки;

при организации питания во время смены руководствоваться рекомендуемым набором продуктов для походов согласно приложению № 6 к СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", не осуществлять дозавоз продуктов питания в период проведения смены, за исключением лагерей, в которых организовано привозное горячее питание;

приготовление пищи осуществляется в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

для организаций, в которых организовано привозное горячее питание, обеспечить передачу готовых блюд сотрудниками в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

установление запрета на внешние контакты, а также выезды за пределы территории лагеря детей и взрослых во время проведения смены;

при приеме пищи использовать одноразовую посуду, перед приемом пищи обеспечить обработку рук детей и взрослых дезинфицирующими средствами;

осуществлять ежедневную трехкратную термометрию с использованием бесконтактных термометров;

обеспечить контроль за наличием у ребенка документа о состоянии здоровья: сведений о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой осуществлять их незамедлительную изоляцию до приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады скорой помощи.

2.3. Бронирование мест, прием и размещение граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, в санаторно-курортных организациях (санаториях) с соблюдением требований санитарного законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

заполнение номеров не более 1 человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи);

обеспечение возможности оплаты услуг бесконтактным способом (с использованием терминалов либо путем электронных переводов);

обеспечение социальной дистанции между посетителями организации у стойки регистрации путем нанесения сигнальной разметки (не менее 1,5 метра);

обеспечение контроля температуры тела лиц, прибывших для заселения и временного проживания, при заселении и далее не реже 1 раза в день ежедневно, а также работников с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательной изоляцией лица с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания и обеспечением изоляции таких лиц в отдельном помещении до прибытия медицинского работника;

обеспечение наличия отдельного помещения для изоляции лиц (посетителя, работника) при появлении у него симптомов заболевания в течение рабочей смены до приезда бригады скорой медицинской помощи;

обеспечение на входе в организацию возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

обеспечение работников организации медицинскими масками (с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией), а также резиновыми (не тканевыми) перчатками. Нахождение на рабочих местах без средств защиты органов дыхания и перчаток не допускается;

обеспечение соблюдения масочного режима посетителями организации и проживающими в организации (в том числе путем обеспечения возможности приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в достаточном количестве на территории санаторно-курортных учреждений);

обеспечение проведения качественной уборки и дезинфекции помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, не реже чем 1 раз в 2 часа (уборки номеров с применением дезинфицирующих средств не реже 1 раза в день в течение срока проживания отдыхающих);

при проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев и кресел работников, оргтехники, оборудования, органов управления машин и оборудования), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), площадок у входа, скамеек, наружных дверей, дверных ручек, поручней, малых архитектурных форм, урн, терминалов (банковских, парковочных); пластиковых карт контрольно-пропускных систем;

обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания помещений;

проведение дезинфекции воздуха с использованием оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в присутствии людей, в местах общего пользования (в холлах, коридорах, стойках регистрации), в обеденных залах, в производственных и складских помещениях пищеблоков, при уборке в номерах;

рекомендовать руководителям санаторно-курортных учреждений не допускать к работе сотрудников учреждения (включая сотрудников по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) без справок об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией, выданных не ранее чем за 7 дней до выхода на работу, а также обеспечить проведение лабораторного обследования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 не реже чем 1 раз в неделю.

2.4. Деятельность музеев, находящихся в ведении Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, с соблюдением противоэпидемических требований и рекомендаций, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

обеспечить соблюдение социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки на расстоянии 1,5 метра);

соблюдение масочного режима персоналом (с учетом смены масок не реже 1 раза в 3 часа) и посетителями;

проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего пользования с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

проведение проветривания помещений каждые 2 часа;

исключение проведения массовых мероприятий.

2.5. Оказание образовательных услуг индивидуальными предпринимателями непосредственно (репетиторство) или с привлечением педагогических работников индивидуально либо малыми группами (не более 10 человек) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 МР 3.1/2.4.0178/1-20 "Рекомендации по организации работы образовательных организации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

3.1. Возобновить с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, деятельность музеев, находящихся в ведении муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

3.2. Возобновить работу культурно-досуговых учреждений, находящихся в ведении муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

работа клубных формирований самодеятельного народного творчества по специально разработанному графику;

обеспечение соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) при нахождении участников коллектива в репетиционных помещениях;

соблюдение масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания);

установление интервалов между репетициями не менее 30 минут с целью проветривания помещений и проведения уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

осуществление дезинфекции контактных поверхностей фойе, туалетных и репетиционных комнат не реже чем каждые 2 часа;

проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

3.3. Проверить готовность находящихся на территориях муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса санаторно-курортных организаций к возобновлению деятельности с учетом требований санитарного законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. Разрешить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19":

организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на открытых спортивных площадках и стадионах без привлечения зрителей;

выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

5. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг, от 11.05.2020 №62-рг, от 24.05.2020 №69-рг, от 29.05.2010 №73-рг, от 04.06.2020 №80-рг, от 08.06.2020 №84-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

6. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 № 73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 №78-рг, от 04.06.2020 №80-рг) следующие изменения:

6.1. В абзаце первом пункта 4 слова "25 процентов" заменить словами "50 процентов".

6.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса осуществить приемку организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными межведомственными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, организованными в соответствии с пунктом 7.1 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 209 "О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей", с участием контрольных (надзорных) и правоохранительных органов.".

7. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 №80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 №83-рг) следующие изменения:

7.1. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Тренировочный процесс кандидатов и членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса на объектах, указанных в приложении № 2 к настоящему распоряжению.".

7.2. Подпункт 10.2 изложить в следующей редакции:

"10.2. Проверить готовность физкультурно-спортивных организаций (фитнес-центры, фитнес-залы) к оказанию услуг и приему посетителей на предмет соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.06.2020 МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", иных санитарно-эпидемиологических требований".

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







