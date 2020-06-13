Marvel объявила о перезапуске Железного человека

Компания Marvel сделала крупный анонс - один из самых знаковых и узнаваемых супергероев современности - Железный человек - будет заново переосмыслен, а его история рассказана заново, с чистого листа.

Случится это, правда, не в кинематографической вселенной, где путь персонажа Роберта Дауни-младшего был изящно и драматично подведен к финалу, а в новой линейке комиксов.

Столь почетную миссию издательство доверило писателю Кристоферу Кэнтвеллу и художнику CAFU. Дизайн брони знаменитого Мстителя при этом разработан Алексом Россом.

По этому поводу на YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован специальный трейлер, в котором рассказчик голосом Ника Фьюри рассказывает о том, как Тони Старк будет "возвращен к своим корням"

Напомним, в MCU тоже не исключено возвращение Железного человека, об этом можно почитать здесь.