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Marvel объявила о перезапуске Железного человека

Новости
    13.06.2020, 17:25
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Компания Marvel сделала крупный анонс - один из самых знаковых и узнаваемых супергероев современности - Железный человек - будет заново переосмыслен, а его история рассказана заново, с чистого листа.

Фото: kinopoisk.ru
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Случится это, правда, не в кинематографической вселенной, где путь персонажа Роберта Дауни-младшего был изящно и драматично подведен к финалу, а в новой линейке комиксов.

Столь почетную миссию издательство доверило писателю Кристоферу Кэнтвеллу и художнику CAFU. Дизайн брони знаменитого Мстителя при этом разработан Алексом Россом.

По этому поводу на YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован специальный трейлер, в котором рассказчик голосом Ника Фьюри рассказывает о том, как Тони Старк будет "возвращен к своим корням"

Напомним, в MCU тоже не исключено возвращение Железного человека, об этом можно почитать здесь.

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