Мурашко: Ношение масок является важной мерой профилактики

По его словам, ношение медицинских или гигиенических масок особенно важно в общественных местах и в транспорте. "Несмотря на то, что в стране наблюдается снижение числа инфицированных, и это хорошо, при этом уровень заболеваемости сохраняется", - отметил Мурашко. Чтобы получить еще больший эффект снижения, особенно при ослаблении ограничительных мер, важно также соблюдать меры гигиены - регулярно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, сохранять социальную дистанцию.

Ежесуточный прирост числа заболевших с конца марта до сегодняшнего дня сократился в 16 раз, но все еще остается достаточно тревожным, сказала сегодня на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.