Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая

Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по коронавирусу канала 360.

Самые высокие темпы прироста заболеваемости наблюдались в конце марта, отметила Голикова. Сейчас смещение прироста идет в сторону других регионов страны. "Доля Москвы и московского региона в ежедневном приросте занимается сейчас 22-23% ежесуточно, оставшаяся доля в 77-78% - это другие регионы", - сказала вице-премьер.

Ежесуточный прирост числа заболевших с конца марта по сегодняшний день сократился в 16 раз. Сейчас это 1,7-1,8% в среднем по России. "Но все равно он еще остается достаточно тревожным для нас", - сказала Голикова.