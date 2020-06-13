Nissan опубликовал первое фото нового X-Trail

Компания Nissan распространила первое официальное фото кроссовера X-Trail следующего поколения. Машину показали в спецификации для Северной Америки, там она называется Rogue. Снимок - затемненный, то есть это так называемый тизер.

Судя по фото, автомобиль получит яркий экстерьер в последней итерации фирменного стиля Nissan. Его будут характеризовать нарочито выраженный капот (на спортивный манер), массивный V-образный кант решетки радиатора, двухъярусное решение фар, а также минималистичное формообразование боковин.

Технической информации пока нет. По некоторым данным, от машины нынешнего поколения новой модели может перейти топовый 2,5-литровый бензиновый мотор QR25DE (в спецификации для Европы он выдает 171 л.с., для США - 184 л.с.). По-прежнему будет доступен передний или полный привод.

Nissan X-Trail / Rogue нынешнего поколения T32 выпускается с 2013 года. Несмотря на свой пожилой возраст, он продолжает пользоваться высоким спросом. Например, в США по результатам 2019 года Rogue занял шестое место в списке самых продаваемых автомобилей на рынке.

Для России нынешний X-Trail производится по методу полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Сейчас Nissan X-Trail стоит в РФ от 1 676 000 рублей (вариант с мотором 2.0, МКП и передним приводом).