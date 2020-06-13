В больнице Орла после пожара началась прокурорская проверка

Прокуратура Орловской области организовала проверку по факту пожара в больнице скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко.

"Прокуратурой с привлечением контролирующих органов будет проверено соблюдение в лечебном учреждении требований противопожарной безопасности, а также безопасности при эксплуатации электроустановок", - сообщает официальный сайт ведомства.

Напомним, пожар в рентгенкабинете на втором этаже трехэтажного корпуса больницы произошел 13 июня в десятом часу утра. Из здания были эвакуированы сорок человек. Никто не пострадал.

В надзорном ведомстве пояснили, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.